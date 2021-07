Judô brasileiro registra em Tóquio o pior desempenho desde 2004 em Olimpíadas

Apesar da preparação problemática no último ciclo, Ney Wilson enalteceu a campanha de Cargnin, que deixou o Nippon Budokan com o bronze após vencer o israelense Baruch Shmailov. "A gente trouxe um rosto novo [Cargnin], uma cara nova à imprensa, porque sabemos do potencial dele", afirmou o gestor da CBJ.

Ao analisar o desempenho dos brasileiros no Japão, o gestor de alto rendimento da Confederação Brasileira de Judô (CBJ), Ney Wilson, afirmou que a pandemia atrapalhou o processo de preparação, principalmente com o cancelamento de torneios e dificuldade de treinar em outros países. Tudo isso em meio à necessidade de lapidar novos judocas.

TÓQUIO, JAPÃO (FOLHAPRESS) - Esporte que mais medalhas olímpicas garantiu ao Brasil em Olimpíadas, o judô brasileiro se despede de Tóquio com duas de bronze e uma ponta de decepção pelo desempenho por equipes no último dia de competições.

