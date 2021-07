Após perder bronze, Djokovic desiste de jogo de duplas mistas em Tóquio

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Depois de perder para o espanhol Pablo Carreño Busta na decisão do bronze da chave de simples, Novak Djokovic desistiu da decisão de terceiro nas duplas mistas. Assim, ele deixa as Olimpíadas de Tóquio sem nenhuma medalha sequer.

O sérvio deixou a competição por conta de uma lesão no ombro esquerdo de acordo com a Federação Internacional de Tênis. Ele jogaria ao lado de Nina Stojanovic.

Dessa forma, Ashleigh Barty e John Peers, da Austrália, ficam com a medalha de bronze sem precisar entrar em quadra.

Djokovic foi para os Jogos como grande favorito na disputa de simples, sonhando até mesmo com o Golden Slam - conquista dos quatro Grand Slams e da medalha de ouro no mesmo ano. Porém, perdeu para o alemão Alexander Zverev na semifinal de simples. Neste sábado (31), foi derrotado na disputa pelo bronze.

Bronze na disputa de simples em Pequim-2008, Djokovic sonhava com a possibilidade de uma temporada de invencibilidade nos principais torneios do calendário, já que ganhou os três primeiros torneios de Grand Slam do ano e poderia alcançar o feito com o ouro em Tóquio e o título no US Open. Mas acabou deixando o Japão sem medalha.

O primeiro set foi complicado para o sérvio, que sofreu principalmente com os saques do espanhol. A segunda parcial foi parelha, com o placar permanecendo empatado até tie-break, quando Djokovic aproveitou os erros de Pablo Carreño para empatar o jogo.

No set decisivo, no entanto, ficou evidente o cansaço do sérvio, que jogou na sexta contra Zverev. Mais inteiro no jogo, o espanhol aproveitou a vantagem física para liquidar a partida em 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 6/7(6) e 6/3 em 2h47 de jogo.

O primeiro set começou com ambos os tenistas confirmando seus serviços. A primeira quebra foi o espanhol, que fez 3 a 2 e não deixou o oponente pontuar no game. Na sequência, Carreño aproveitou os saques para abrir 4 a 2. Djoko, porém, confirmou seu serviço e diminuiu a vantagem de Carreño para 4 a 3. Mas foi o espanhol quem fechou o primeiro set em 6 a 4.

Atrás no marcador, Djokovic começou o segundo set agressivo e fez 1 a 0. Na sequência, Carreño confirmou o serviço e deixou tudo igual. O cenário se repetiu até o 6 a 6, o que levou a parcial para o tie-break. No desempate, o sérvio abriu vantagem (4 a 1), mas viu o espanhol empatar em duas oportunidades. O número 1 do mundo, no entanto, mostrou frieza para fechar o desempate em 8 a 6 e empatar a partida em 1 a 1.

O último set começou com Carreño mandando no jogo e abrindo 3 a 0. Djoko até chegou a diminuir a vantagem e conseguiu intercalar até 5 a 3, brigou quando o espanhol sacou para fechar o jogo e salvou quatro match points, mas não evitou a derrota.