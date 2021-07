Brasil bate Sérvia, segue invicto e é líder de grupo no vôlei feminino das Olimpíadas

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Brasil derrotou a Sérvia, neste sábado (31), na disputa pela liderança do grupo A do vôlei feminino das Olimpíadas de Tóquio. Em um jogo que começou fácil, mas que terminou com equilíbrio, o time de José Roberto Guimarães ganhou com parciais de 25 a 20, 25 a 16, 23 a 25 e 25 a 19.

O começo do time brasileiro foi intenso. Mesmo com Boskovic liderando a pontuação do jogo, a defesa do Brasil começou atenta e funcionando. Ofensivamente, Tandara e Fê Garay comandaram o ataque, que também contou com bons saques para ajudar a desestabilizar a recepção das adversárias e construir uma boa vantagem. As boas viradas de bola sérvias não foram o suficiente para diminuir a diferença no placar e o Brasil caminhou para uma vitória sem sustos.

O segundo set manteve o mesmo ritmo, com a Sérvia concentrando seus pontos com os ataques de Boskovic, enquanto o Brasil dividia bem a pontuação entre suas jogadoras. Até Roberta, em ótimo jogo, encaixou bolsa na segunda para pontuar. Organizado, o Brasil contou também com erros de saques das adversárias para fechar mais um set tranquilo.

O terceiro set foi de mais equilíbrio, com a Sérvia buscando mais o jogo e errando menos. Mesmo com o Brasil mantendo o bom nível de jogo, a Sérvia cresceu na partida e aumentou a competitividade. Ponto lá, ponto cá, a Sérvia se manteve liderando o placar e conseguiu confirmar a boa reação no jogo.

O Brasil voltou com um ataque inspirado, puxado por Tandara. E enquanto a Sérvia dependia de Boskovic, as brasileiras se alternavam na pontuação. Repetindo o terceiro set, o jogo foi de grande equilíbrio e as sérvias chegaram a ficar na frente em alguns momentos. Mas o time brasileiro não deixou as sérvias gostarem do jogo e voltaram à frente em um ponto importante do jogo, conseguindo abrir certa vantagem. Sem sustos na reta final, o Brasil conseguiu fechar a partida.