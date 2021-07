Brasil é vice-líder na 49erFX e dupla Martine/Kahena defenderá o ouro nas Olimpíadas

A regata da medalha, com pontuação dobrada, será disputada na segunda-feira (2), às 2h33 (de Brasília). As brasileiras são as atuais campeãs olímpicas.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As brasileiras Martine Grael e Kahena Kunze, da classe 49erFX, conquistaram um 2º lugar nas regatas deste sábado (31) e estão na vice-liderança na classificação geral. Nas demais regatas do dia, a dupla brasileira ficou em 10º e 12º lugar. A liderança é de Annemiek Bekkering e Annette Duetz , da Holanda.

