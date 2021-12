Jornal espanhol diz que Vinicius Jr é 'possivelmente o melhor do mundo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O desempenho de Vinicius Júnior na atual temporada tem feito brilhar os olhos não apenas da torcida do Real Madrid, mas de toda a Espanha. Após o show do camisa 20 na vitória no clássico diante do Atlético de Madri, com duas assistências, o Marca, principal jornal esportivo da capital espanhola, se referiu ao jovem brasileiro como "possivelmente o melhor jogador do mundo".

"Ainda há alguém que custe a reconhecer seus méritos, mas hoje não há um jogador no mundo melhor que Vinicius. O brasileiro desequilibrou o Dérbi com duas assistências, que era o que lhe faltava. Na temporada em que 'rompeu' como estrela à base de gols e dribles, também presenteia assistências maravilhosas a seus companheiros", escreveu o diário espanhol, afirmando que o Real é líder do Espanhol e 'campeão' do primeiro turno porque tem Vinicius no time.

O atacante de 21 anos de fato foi o grande destaque na vitória merengue. Aos 15 minutos, após erro de Koke, Vini trocou de lado, recebeu pela direita e deu um cruzamento preciso para Benzema, que acertou o voleio de primeira e marcou um golaço. Aos 12 da etapa final, o brasileiro foi acionado pela esquerda, carregou a bola para o meio e encontrou Asensio, livre, que somente teve o trabalho de completar para o fundo do gol.

Além das assistências, o ex-flamenguista deu trabalho para a defesa colchonera, sobretudo para Llorente, que sofreu para tentar pará-lo nos duelos um contra um, e gerou boas chances de gol para os companheiros.

Segundo a plataforma de estatísticas Sofascore, Vinicius Júnior foi o melhor em campo no Santiago Bernabéu. Além das duas assistências, gerou uma grande chance, deu 43 passes certos de 49 feitos, acertou as três bolas longas que tentou e ainda fez quatro desarmes.

A grande atuação no clássico madrilenho rendeu comparações aos dois melhores jogadores da geração, como escreveu o Marca: "Como acontece com Messi e Cristiano, o clube que tem Vinicius em sua equipe ganha. E esse é o Real Madrid."

Com quatro meses de temporada europeia, Vinicius Junior soma 12 gols e sete assistências em 22 partidas pelo Campeonato Espanhol e a Liga dos Campeões. O brasileiro é, ao lado de Benzema, também em ótima fase, o grande destaque do Real Madrid em 2021.