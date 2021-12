Vini Jr decide em dia de garçom, e Real bate Atlético de Madri no Espanhol

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Real Madrid venceu o clássico contra o Atlético de Madri por 2 a 0 na tarde deste (12), no Santiago Bernabéu, e disparou na liderança do Campeonato Espanhol. O Dérbi teve mais uma atuação brilhante de Vinicius Júnior, que deu assistências para os gols de Benzema e Asensio.

A vitória pela 17ª rodada leva o Real a 42 pontos, abrindo oito de vantagem para o vice-líder Sevilla, que tem um jogo a menos. Os colchoneros permanecem na quarta posição, com 29 pontos.

Pela próxima rodada, no sábado (18), o Atleti visita o Sevilla no Ramón Sánchez Pizjuán, às 17h (horário de Brasília). No domingo (19), os merengues recebem o Cádiz, também às 17h.

Partida

Apesar do Atlético começar melhor no clássico, o Real Madrid rapidamente entrou em vantagem no placar com sua dupla de ataque: Vinicius Júnior cruzou para Benzema abrir o placar com um golaço, aos 15 minutos. A partir dali, o time da casa administrou a vantagem, anulou as tentativas dos colchoneros, que assustaram poucas vezes, e fecharam a conta no início da etapa final: Asensio recebeu ótimo passe de Vini e ampliou o placar. Com a vantagem, bastou ao Real administrar a vitória e disparar na liderança.

Os comandados de Simeone tiveram um bom início no Dérbi, com pressão na marcação e uma boa chance com Matheus Cunha. No entanto, após o Real abrir o placar, o Atletico não conseguiu reagir e levou perigo em três oportunidades: em uma falta cobrada por Griezmann no primeiro tempo, bem defendida por Courtois, e duas finalizações perigosas de João Félx na etapa final, também paradas pelo goleiro belga.

Após perder o jogo contra a Inter de Milão pela Liga dos Campeões por conta de uma lesão leve na perna esquerda, Karim Benzema foi escalado para atuar por 45 minutos no clássico contra o Atlético. E meio tempo bastou para que o francês marcasse um golaço de voleio, colocasse os merengues em vantagem e abrisse folga na artilharia do Espanhol, com 13 gols. Ao lado de Vinicius Júnior, o camisa 9 é o grande nome do Real na temporada. No intervalo, Benzema foi substituído.

Após a derrota de hoje, o Atlético de Madri chegará ao sexto ano sem vencer o Real no Santiago Bernabéu. Desde a vitória por 1 a 0 em fevereiro de 2016, os merengues venceram dois Dérbis e empataram três em casa.