Esperança do Athletico, Kayzer quase não pega na bola em retorno frustrado

MACEIÓ, AL (UOL/FOLHAPRESS) - O tão esperado retorno de Renato Kayzer ao elenco do Athletico-PR para a partida deste domingo (12) na qual a equipe acabou derrotada por 4 a 0 pelo Atlético-MG, na primeira partida da Copa do Brasil, foi apagado e frustrou os torcedores que apostaram todas as fichas no artilheiro que era dúvida até uma hora antes do início do jogo.

O artilheiro do Furacão na temporada, com 12 gols marcados, sendo quatro apenas na Copa do Brasil, se machucou na partida contra o São Paulo no dia 24 de novembro, após entrada de Reinaldo pelo Brasileirão, e precisou realizar tratamento para se recuperar a tempo da primeira partida da final.

Ao longo da partida de hoje, no Mineirão, o artilheiro tocou na bola em apenas 19 oportunidades, acertou 80% dos passes, perdeu a bola quatro vezes em duelos diretos, não chutou nenhuma vez na meta do Galo e acabou sendo substituído aos 26 da segunda etapa, dando lugar a Vinicius Mingotti.

A título de comparação, na partida contra o Ceará, na qual a equipe venceu por 2 a 1 pela 31ª rodada do Brasileirão e onde teve uma de suas melhores atuações, embora tenha chutado no gol apenas duas vezes, em uma das oportunidades conseguiu marcar. Ao longo do jogo tocou na bola 35 vezes, perdeu 9 posses e acertou 70% dos passes.

Com o resultado diante de uma atuação apática e com gols de Hulk, Keno e dois de Vargas, que saiu do banco de reservas para substituir Diego Costa ainda no início do jogo, a equipe mineira está com as duas mãos na taça da Copa do Brasil. A partida de volta, em Curitiba, está marcada para a próxima quarta-feira (15).