Joia do Palmeiras, Endrick visita GRAACC em véspera do Dia das Crianças

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Dias após fazer sua estreia pelo profissional do Palmeiras, Endrick visitou o hospital GRAACC (referência em oncologia pediátrica), em São Paulo, nesta terça-feira (11), e posou com algumas crianças atendidas no local.

A visita da joia palmeirense as crianças que frequentam o local faz parte de ações do hospital em celebração do Dia das Crianças, que é comemorado nesta quarta(12).

"Para deixar a comemoração do Dia das Crianças ainda mais especial, hoje recebemos a visita do Endrick, do Palmeiras. Nossos pacientes se encantaram em poder conhecer o jogador, que fez esta data ser ainda mais alegre. Obrigado, Endricki! Desejamos cada vez mais sucesso", escreveu o GRAACC em seu perfil oficial do Instagram.

O hospital mostrou alguns detalhes da visita de Endrick nos Stories do Instagram, onde é possível ver o atacante entregando algumas bolas para as crianças.

Líder do Brasileiro, o Palmeiras encara o São Paulo neste domingo (16), às 16h (de Brasília), no Allianz Parque, pela 32ª rodada. O clube vem de empate em 1 a 1 com o Atlético-GO.