Jogo pelas Eliminatórias, entre Peru e Brasil não terá público

O jogo pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022, entre Peru e Brasil, entre Peru e Brasil não terá público, de acordo com a decisão do primeiro-ministro peruano, Walter Martos em reunião com o Instituto Peruano do Esporte (IPD) e a Federação Peruana de Futebol (FPF). A partida está marcada para a próxima terça-feira (13), às 21 horas (horário de Brasília), no Estádio Nacional.

“Tivemos uma reunião com o presidente do IPD e com a FPF em que pediram que esta partida fosse com a presença de 5 mil pessoas. Nós, do Conselho de Ministros, avaliamos e vimos que ainda não é adequado devido ao problema da pandemia. Por isso, negamos esse pedido ”, explicou o primeiro-ministro.

No entanto, Martos explicou que no dia do jogo, o policiamento nas ruas será reforçado para evitar aglomerações sociais ou multidões desnecessárias.