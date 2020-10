Técnico do Figueirense, Elano testa positivo para Covid-19

O técnico do Figueirense, Elano foi diagnosticado com Covid-19. Ele postou em suas redes sociais que foi notificado pelo clube sobre o resultado do exame. Conforme informações do Sistema Globo, os auxiliares Ivan Saraiva, José Sérgio Juiz e o preparador físico Luiz Fernando Bergamin também testaram positivo.

Em um post, Elano disse estar bem e apenas com sintomas leves. Ele não vai comandar a equipe na próxima partida contra o Sampaio Corrêa, mas falou que vai manter contato com a comissão e elenco para a preparação para os próximos jogos.

Ainda de acordo com o site, todos os doentes estão isolados, cumprindo a quarentena e com acompanhamento do departamento médico do clube.