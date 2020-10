Corinthians aposta em Vagner Mancini para superar má fase no Brasileirão

O técnico Vagner Mancini pediu demissão do Atlético-GO e deve assumir o comando do Corinthians a partir dessa segunda-feira (12).

A chegada de Mancini deve ser anunciada oficialmente ainda hoje e o técnico terá que correr para tirar o Timão da situação delicada na qual se encontra atualmente. O clube está na 17º do Brasileirão e amarga a famosa “zona da degola”, com apenas 15 pontos acumulados.

Na próxima quarta-feira (14), o Corinthians enfrenta o Athletico-PR e precisa vencer a partida se quiser subir no ranking.

A má fase rendeu a demissão do ex-técnico Dyego Coelho e a presidência do time não anda nada feliz. Mas a expectativa é de que Mancini mude essa realidade. Desde que começou a sondar e conversar com o técnico, o presidente do Corithians, André Sanchez é só elogio ao profissional.

Ele acredita que o perfil de Mancini corresponde ao que o clube necessita agora. O treinador já esteve a frente de times como Atlético-GO, Vitória, Ceará, Chapecoense e o Santos.