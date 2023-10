Jogo entre Bélgica e Suécia é suspenso após ataque em Bruxelas

O jogo entre as duas seleções estava empatado por 1 a 1 e não foi retomado após o término do primeiro tempo. A Uefa ainda não informou quando a partida deve ser retomada.

Em postagem nas redes sociais, a federação sueca de futebol informou que a polícia belga solicitou aos torcedores da Suécia que permanecessem no estádio por razões de segurança. O ataque ocorreu a uma distância de cerca de seis quilômetros do estádio.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A partida entre as seleções da Bélgica e da Suécia disputada nesta segunda-feira (16) em Bruxelas, pelas eliminatórias para a Eurocopa, foi suspensa no intervalo após um ataque a tiros na capital belga que deixou dois cidadãos suecos mortos.

