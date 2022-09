Jogando em casa, Botafogo empata com América-MG em partida sem gols

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Neste domingo (11), no Estádio Nilton Santos, Botafogo e América-MG empataram sem gols em partida válida pela 26ª rodada do Brasileirão Série A. O jogo contou com boas chances para os dois lados, mas os goleiros estiveram ativos e trabalharam para impedir os gols.

Com o resultado, os dois clubes seguem momentaneamente no meio da tabela: os mineiros na 8ª posição, somando 36 pontos, e os cariocas na 12ª, com 31.

Destaque fica para os mais de 30 mil torcedores que compareceram no Engenhão. Depois do apito final, alguns alvinegros vaiaram a equipe por não conseguir o resultado em casa.

As equipes voltam a campo no próximo final de semana, pela rodada 27 da competição. Enquanto o Botafogo recebe o Coritiba, às 19h, no sábado, o América-MG, em casa, no domingo, encara o Corinthians, às 18h.

As duas equipes se estudaram muito no início do primeiro tempo. Somente após os dez minutos, ocorreu a primeira chance real de perigo, em tentativa do novo reforço Tiquinho Soares.

A equipe de Luís Castro explorou as bolas paradas e o jogo aéreo, mas Matheus Cavichioli esteve atento e salvou o América-MG em nova cobrança de falta de Lucas Fernandes.

Somente ao final da primeira etapa, o clube mineiro teve sua melhor chance. Henrique Almeida bateu por cima, após receber na grande área. O atacante, inclusive, chegou a receber em posição de impedimento e quase abriu o placar, mas Cuesta tirou a bola em cima da linha.

O Fogão voltou para o segundo tempo com mais ímpeto, tentando jogadas mais ofensivas para envolver a marcação adversária. Novamente, Cavichioli conseguiu intervir em cabeceio de Tiquinho Soares e finalização de Jeffinho - a jovem estrela tentou produzir lances de maior velocidade pelos lados do campo.

Apesar da melhora, o Coelho buscava melhores oportunidades nos contra-ataques e controle na posse de bola.

Nos momentos finais da partida, ambos lutaram e criaram novas chances, mas o duelo terminou no 0 a 0. Ainda que tivesse vontade, faltou dinâmica e maior aproveitamento nas oportunidades criadas.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 0 X 0 AMÉRICA-MG

26ª rodada do Brasileirão Série A

Estádio: Nilton Santos

Data-Hora: 11/09/2022 - 11h

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse (Fifa/SP) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

Renda e público: R$ 822.954,00 / 28.387 pagantes / 32.286 presentes

Cartões amarelos: Victor Sá (BOT); Martínez, Henrique Almeida, Lucas Kal, Marlon, Aloísio (AMG)

BOTAFOGO

Gatito Fernández; Saravia, Adryelson, Victor Cuesta e Marçal; Tchê Tchê, Lucas Fernandes (Gabriel Pires 20'/2ºT) e Eduardo; Victor Sá (Lucas Piazon 20'/2ºT), Tiquinho Soares e Jeffinho. Técnico: Luís Castro.

AMÉRICA-MG

Matheus Cavichioli; Raúl Cáceres, Éder, Ricardo Silva (Iago Maidana 31'/2ºT) e Marlon; Lucas Kal, Juninho e Martínez (Alê 17'/2ºT); Everaldo (Matheusinho 25'/2ºT), Felipe Azevedo (Aloísio 31/2ºT) e Henrique Almeida (Mastriani 17'/2ºT). Técnico: Vagner Mancini.