Jogadores do Brasil relatam medo durante terremoto no Marrocos e refúgio na piscina

De acordo com as autoridades, as mortes se concentram nas províncias e municípios de Al Hauz, Marrakech, Uarzazat, Azilal, Chichaoua e Tarudant. Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram cenários de devastação.

O tremor, o mais grave a atingir o país em 63 anos, matou mil pessoas e deixou mais de 1.200 feridas, em números preliminares. O terremoto ocorreu em Ighil, nas montanhas do Alto Atlas, cerca de 70 quilômetros a sudoeste de Marrakech, a uma profundidade de 18,5 quilômetros, às 23h11 no horário local (19h11 em Brasília).

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Jogadores e a comissão técnica da seleção pré-olímpica de futebol relatam medo durante o terremoto no Marrocos, na noite desta sexta (8), e afirmam terem se refugiado na área da piscina do hotel.

Your browser does not support the video tag.

