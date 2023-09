Galvão vê seleção com 'jeito de Diniz' após goleada

"Com dois de Rodrygo, um de Raphinha, o melhor em campo, e dois de Neymar, agora o maior artilheiro da seleção em jogos oficiais com 79 gols!!", completou.

"Bela estreia do Brasil nas eliminatórias!! O time já começou a tomar o jeito do futebol do Diniz!! E a goleada de 5 a 1 contra a fraquíssima Bolívia poderia ter sido maior!!", escreveu o narrador;

Em publicação no X - ou Twitter - Galvão afirmou que a seleção brasileira já começou a 'tomar o jeito do Diniz', após os 5 a 1 sobre a Bolívia;

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O narrador Galvão Bueno elogiou a estreia com goleada de Fernando Diniz no

