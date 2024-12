Jogadores do Botafogo dedicam título a Gregore, expulso no início da final

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Colegas de equipe de Gregore, expulso no primeiro minuto da final contra o Atlético-MG neste sábado (30), dedicaram a conquista do primeiro título do Botafogo na Copa Libertadores ao volante.

"Todo o mundo correu muito hoje. Um jogo muito difícil com um jogador a menos desde os 40 segundos. Uma final com toda a emoção. Incrível o que a equipe conseguiu. Isso é para o Gregore também, um cara muito importante para nós. Uma jogada desafortunada o deixou fora da final, mas é para ele também. Ele merece mais que nós. É um cara top e estamos felizes por ele também. Fizemos história, isso não se apaga mais", disse o zagueiro Alexander Barboza.

Alex Telles, autor do segundo gol do Botafogo, mencionou as dificuldades que a equipe enfrentou em 2023 e disse que os jogadores sabiam da responsabilidade na final em Buenos Aires, após uma série de frustrações.

"A cada vez que a gente avançava no Brasileiro e na Libertadores, carregava esse peso. A gente está em campo respondendo aos torcedores, e o clube merece, os jogadores que estavam aqui hoje, também. Eu falei que a gente ganharia por eles. Ao Gregore, que saiu expulso, eu falei: 'Nós vamos ganhar por você'", afirmou o lateral esquerdo.

"O Botafogo é campeão da Libertadores. Aguentem ou surtem", completou.

Gregore disse que sentiu desespero depois de ter sido expulso e reconheceu o apoio que recebeu de outros jogadores. "Foi um lance rápido. A bola passou e, quando virei, já fui fazer a ação. Estiquei a perna e acabei acertando a cabeça do Fausto. Fui infeliz. No trajeto deixando o campo, os jogadores já falaram que correriam por mim", afirmou.

"Fiquei desesperado. Deixar o time com menos um é complicado. Queria estar dentro de campo, mas estou muito feliz por tudo o que vem acontecendo com o clube."

O técnico português Artur Jorge, que havia dito que a final da Libertadores seria a partida mais importante da sua carreira, chorou depois da vitória e, com uma bandeira de Portugal, dançou sob os gritos da torcida. Depois de levantar o troféu, bebeu uma cerveja no gramado.

Já o zagueiro argentino Rodrigo Battaglia lamentou a derrota do Atlético-MG e pediu desculpas à torcida. "A gente não soube aproveitar um jogador a mais. Quero pedir desculpas e agradecer a todo o público. Vieram para a Argentina para nos apoiar."