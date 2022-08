Jogadores do Boca são punidos após troca de agressões no vestiário

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Os jogadores Darío Benedetto e Carlos Zambrano, do Boca Juniors, foram punidos pelo clube após trocarem agressões no vestiário em jogo contra o Racing, ontem, pelo Campeonato Argentino. Segundo o jornal Olé, os dois estão fora da partida contra o Rosario Central, nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), pela competição continental.

O tabloide relata que a punição, que pode ser ampliada, foi definida pelo Conselho de Futebol do clube em reunião no hotel Intercontinental, que começou na madrugada de hoje. Não está descartada a aplicação de multa aos jogadores.

A reunião ainda contou com uma bronca do ídolo e membro do Conselho, Juan Román Riquelme, que, de acordo com o Olé, terminou às 4h da manhã. O ex-jogador mostrou indignação pelo episódio e cobrou os jogadores.

"Passaram do limite. São jogadores de futebol, não boxeadores. Se quiserem se odiar de segunda a sábado, perfeito. Mas no domingo joguem como irmãos", falou Riquelme, que ainda usou termos como "papelão" e "falta de respeito".

Riquelme assistiu ao jogo em sua casa e se dirigiu à concentração do clube logo após o apito final no estádio Cilindro de Avellaneda, casa do Racing.

Benedetto acertou socos na cara do zagueiro peruano Carlos Zambrano, no vestiário do clube, durante o intervalo do 0 a 0. Os dois se desentenderam na saída de campo e trocaram agressões pouco antes de entrarem para a segunda etapa. Por conta do embate, o zagueiro jogou o segundo tempo com o rosto arranhado e o olho inchado. Benedetto também apresentou arranhões no pescoço na segunda metade. A polícia precisou separar os dois.