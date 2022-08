Janela fecha, e Corinthians fica sem substituto para Willian

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O encerramento da janela de transferências do futebol brasileiro, às 19 horas (de Brasília) desta segunda (15), confirma que o Corinthians vai até o fim da temporada sem um substituto de Willian no elenco. O atacante assinou a rescisão de contrato na semana passada, e o clube não conseguiu encontrar uma peça de reposição.

Os grandes obstáculos do Corinthians foram dois: tempo e dinheiro. A diretoria já monitorava o mercado da bola há semanas, desde que soube que Willian queria voltar para a Europa, mas não encontrou caminho para dar a Vítor Pereira um substituto para o então camisa 10.

Segundo o clube, os atacantes mais viáveis que interessam (leia-se baratos) já completaram sete jogos no Brasileirão e por isso não poderiam ser usados neste ano. Quanto aos mais caros, que estão no exterior, não houve tempo hábil para amarrar qualquer acordo que estivesse dentro do orçamento alvinegro.

Sem Willian, Vítor Pereira tem seis atacantes à disposição até o final do ano: Adson, Giovane, Gustavo Mosquito, Júnior Moraes, Róger Guedes e Yuri Alberto. Uma outra opção para os lados do campo pode ser Mateus Vital, que tem treinado no CT, mas o Corinthians prefere negociá-lo.

O Alvinegro contratou três jogadores nesta janela de transferências: Balbuena chegou como substituto de João Victor, que havia sido vendido ao Benfica; Fausto Vera foi o reforço para o meio-campo; e Yuri Alberto foi contratado em negócio que levou Gustavo Mantuan e Ivan para a Rússia.

Negócios à parte, Vítor Pereira vai ter que se virar com o que tem à disposição nesta quarta-feira (17), quando o Corinthians recebe o Atlético-GO precisando reverter dois gols de desvantagem nas quartas de final da Copa do Brasil. A bola rola às 21h30 na Neo Química Arena.