Jogador se aposenta após ouvir insultos sobre sua saúde mental durante jogo

SÃO PAULO,SP (UOL-FOLHAPRESS) - O atacante David Cox, do Albion Rovers (time que disputa a 4ª divisão da Escócia), decidiu se aposentar dos gramados durante uma partida da sua equipe no torneio nacional de futebol.

Isso porque o jogador de 32 anos alegou ter recebido insultos sobre sua saúde mental durante o duelo, que foi disputado ontem contra o Stenhousemuir - ele sofre de depressão e já tentou cometer suicídio.

Cox, que é embaixador da organização escocesa de saúde mental Back Onside e estava no banco de reservas, disse que Jonathan Tiffoney, lateral do Stenhousemuir, zombou o fato de ele ter tentado se matar. "Ele me disse que eu devia ter feito direito na primeira vez [em relação ao suicídio]."

"Prometi a mim mesmo que da próxima vez que acontecesse iria sair andando do estádio. Eu não estava nem jogando. Estou cansado do futebol. Algumas pessoas podem achar que não é grande coisa, mas estou farto disso", falou o atacante no Facebook após o ocorrido.

Ele revelou ainda que tentou falar com a arbitragem, mas não obteve sucesso. "Se tivessem me colocado em campo, provavelmente teria quebrado as pernas deste jogador de propósito. Tentei falar com os árbitros sobre isso, mas eles não quiseram me ouvir" completou.

CLUBES REAGEM

O Albion, time de Cox, publicou um tuíte de apoio ao jogador no Twitter. "Estamos com David Cox. O incidente imperdoável que ocorreu durante o jogo desta noite não deve ser minimizado. David, você tem todo o apoio incondicional do Albion Rovers e do futebol escocês."

O Stenhousemuir também se manifestou sobre o caso e afirmou, em seu site oficial, que vai iniciar uma investigação sobre o que exatamente teria sido dito por Tiffoney.

"Embora aceitemos que coisas possam ser ditas durante um jogo, acreditamos que a alegação é suficientemente séria para merecer uma investigação mais detalhada. Estaremos relatando isso à Federação Escocesa amanhã e trabalharemos com eles e nossos colegas em Albion Rovers para investigar o incidente."