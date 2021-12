Jogador de futebol americano morre após levar tiro; pai é o suspeito

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O jogador de futebol americano Otis Anderson Junior foi morto após levar um tiro na última segunda-feira (29) depois de uma discussão com o pai dele, Otis Anderson Senior, que é o suspeito do crime. A informação é do site TMZ.

Segundo a publicação, os documentos da polícia mostram que a mãe de Otis Jr., Denise Anderson, contou que pai e filho discutiram depois que o cachorro da namorada de Otis Junior mordeu Otis Senior.

Denise, então, falou para o pai subir as escadas da casa. A polícia diz que marido e mulher discutiram, o que fez Otis Junior ir atrás da mãe. Denise afirmou aos policiais que pai e filho voltaram a ter uma discussão e "pareciam que iam brigar".

Segundo o TMZ, não está exatamente claro o que aconteceu depois. Os policiais afirmam nos documentos que, quando chegaram na casa, Otis Junior tinha um ferimento provocado por bala no peito. O jogador morreu em um hospital.

Denise também ficou ferida, mas recebeu atendimento médico e sobreviveu. Otis Senior foi preso como suspeito de homicídio e de tentativa de homicídio.

Otis Junior fez sucesso jogando futebol americano universitário pela University of Central Florida. Ele assinou com o Los Angeles Rams, da NFL (liga de futebol americano dos Estados Unidos), antes do início desta temporada e acabou cortado em setembro.