Jogador brasileiro morre no Vietnã após acidente entre carro e caminhão

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O atacante brasileiro Paollo Madeira Oliveira, junto com um assistente técnico e um médico do Hoang Anh Gia Lai, morreu neste sábado (12) em um acidente de carro no Vietnã.

O veículo em que Oliveira estava foi esmagado entre dois caminhões.

O carro estava percorrendo na Rodovia Nacional 14, na província de Gia Lai, quando foi atingido por um caminhão. A colisão empurrou o veículo em direção a outro caminhão, que vinha na direção oposta, e acabou espremido.

Os moradores locais tiveram que arrombar as portas do carro para tirar quatro pessoas, incluindo o motorista, de 57 anos, que foi levado às pressas para o hospital com ferimentos graves.

Doan Nguyen Duc, presidente do clube, disse que os membros da equipe estavam indo para casa naquele dia. "Estou chocado com o acidente. É uma perda tão grande para o clube".

Hoang Anh Gia Lai perdeu por 0 a 1 para Song Lam Nghe An nesta sexta (11) na rodada final do grupo B na segunda fase da V-League 2023.