Astro do basquete escolar dos EUA morre aos 17 anos após desmaiar em treino

De acordo com a ESPN, ele era o terceiro melhor jogador do estado.

White era um dos atletas da seleção do estado do Alaba e teve média de 20,9 pontos, 3,8 rebotes e 3,1 assistências por jogo na última temporada.

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Caleb White, um dos melhores jogadores de basquete do ensino médio dos Estados Unidos, morreu após desmaiar durante um treino na quadra de seu colégio na última quinta-feira (10), de acordo com a família do atleta. Ele tinha 17 anos.

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.