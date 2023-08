Torcida do Flamengo picha muro de Ninho do Urubu após queda na Libertadores

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.







SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Torcedores do Flamengo picharam o muro do CT Ninho do Urubu na manhã deste sábado (12).

O presidente do clube, Rodolfo Landim, foi o principal alvo dos protestos, recebendo duas citações: "Fora Landim" e "Landim safado".

"SAF não", "SAF é o caralh*" e "Mengo é do povão" também foram pichados no muro do CT.

O protesto dos rubro-negros acontece após a quedo do Fla do Copa Libertadores, depois de perder por 3 a 1 para o Olimpia-PAR nas oitavas de final da competição.

O grupo de torcedores que protestou no Ninho do Urubu também derrubou barreiras de proteção na entrada do local, mas não houve confusão nos arredores.