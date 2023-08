Ataque funciona e Arsenal vence Nottingham Forest na estreia do Inglês

Your browser does not support the video tag.

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O Arsenal fez uma boa estreia no Campeonato Inglês. Jogando em casa, a equipe londrina viu o ataque funcionar, e venceu o Nottingham Forest por 2 a 1, hoje (12).

Nketiah e Saka marcaram dois golaços para o Arsenal no primeiro tempo, e Awoniyi descontou para o Nottingham Forest na etapa final.

A partida começou com 30 minutos de atraso por conta de um problema com o sistema digital para os ingressos eletrônicos nas catracas do estádio. Com a situação resolvida, todos os torcedores conseguiram entrar no estádio, após alguma confusão.

O Arsenal soma os três primeiros pontos no Campeonato Inglês, enquanto o Nottingham Forest continua zerado na tabela.

CURIOSIDADE

Tiki-taka do Arsenal. Os comandados de Mikel Arteta controlaram amplamente a partida, com 80% da posse de bola.

COMO FOI O JOGO

Arsenal domina desde o início mas leva susto. Nos dez primeiros minutos de jogo, os donos da casa chegaram a ter 90% de posse de bola, mas a primeira grande chance foi do Nottingham Forest, com Johnson, que, cara a cara com o goleiro, mandou longe.

GOLAÇOS DÃO TRANQUILIDADE

O susto acordou os anfitriões, que responderam dois minutos depois, balançando as redes com um golaço marcado por Nketiah após linda assistência de Martinelli. Aos 30 minutos, Saka aumentou a vantagem com uma bomba de fora da área.

CONTROLE COM A BOLA NO PÉ

O Arsenal diminuiu o ritmo no segundo tempo, continuando a dominar o jogo, trocando passes. Apesar do domínio, os anfitriões só criaram uma chance real de gol, quando Rice acertou a trave.

Nottingham diminui e pressiona no fim. Em um contra-ataque muito eficiente, Awoniyi descontou para os visitantes na reta final da partida. O técnico Steve Cooper fez substituições para lançar o time ao ataque, mas a pressão não funcionou, e o Arsenal segurou a vitória.

ARSENAL

Ramsdale; Partey, White, Saliba e Timber (Tomiyasu); Odegaard, Havertz e Rice; Saka, Martinelli (Gabriel Magalhães) e Nketiah (Trossard).

T.: Mikel Arteta.

NOTTINGHAM FOREST

Matt Turner; Boly, Worrall (Wood) e Mckenna; Aurier, Mangala (Kouyaté), Danilo (Awoniyi), Yates e Aina (Neco Williams); Gibbs-White e Johnson (Elanga). T.: Steve Cooper.

Local: Emirates Stadium, em Londres, na Inglaterra

Data e horário: 12 de agosto de 2023, às 8h30 (quinta-feira)

Árbitro: Michael Oliver (ING)

Cartões amarelos: Timber e White (ARS); Aina e Mangala (NOT)

Gols: Nketiah, aos 12', e Saka, aos 31 minutos do primeiro tempo; Awoniyi, aos 37 minutos do segundo tempo.