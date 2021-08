João Paulo pega pênalti nos acréscimos e Santos empata com o Fortaleza no Castelão

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Santos empatou com o Fortaleza na noite deste domingo (15), por 1 a 1, no Castelão. Com o resultado, a equipe paulista foi aos 21 pontos, na nona posição do Campeonato Brasileiro.

A igualdade no placar se manteve por causa de João Paulo, goleiro do Santos, que defendeu pênalti cobrado por Lucas Crispim nos acréscimos da segunda etapa. O próprio Crispim fez o gol do Fortaleza, na primeira etapa. Carlos Sánchez marcou para o Santos.

O primeiro tempo no Ceará foi animado. Aos 23 minutos o Fortaleza abriu o placar. A jogada começou com uma cobrança de lateral direto na área. Luiz Felipe afastou mal e Lucas Crispim, ex-Santos, pegou de primeira para fazer o gol.

Nem deu tempo de comemorar. Um minuto depois, Gabriel Pirani cruzou da esquerda, o goleiro Marcelo Boeck cortou mal e Carlos Sánchez, de cabeça, com o gol aberto, empatou a partida.

O Fortaleza ainda acertou o travessão, aos 29, de cabeça, e também quase aproveitou uma saída estabanada de João Paulo fora da área para chegar ao gol, mas Matheus Vargas, sem goleiro, chutou para fora.

Na segunda etapa, as equipes criaram menos. O Santos se manteve com mais posse de bola, mas o Fortaleza teve as melhores chances e teve dois gols anulados, o primeiro com David, que marcou após, após driblar João Paulo, mas o VAR viu toque de mão do atacante. Depois, Pikachu chutou de dentro da área e fez o gol, mas estava impedido.

Nos acréscimos, a bola bateu no braço de Raniel, do Santos, dentro da área, e o VAR interveio para que a penalidade máxima fosse marcada. João Paulo defendeu a cobrança de Lucas Crispim para manter a igualdade no placar.

A melhor chance do Santos na segunda etapa se deu após jogada de Lucas Braga pela esquerda. Ele cruzou, mas Marcos Guilherme chegou atrasado na bola e chutou fraco, para fora do gol.

No fim, a equipe paulista não conseguiu sua segunda vitória fora de casa na competição, enquanto a cearense se manteve invicta jogando em seus domínios.

O Santos volta a campo na quinta (19), quando vai a Assunção, no Paraguai, enfrentar o Libertad, pelo duelo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana. No duelo de ida, na Vila Belmiro, venceu por 2 a 1.

Já o Fortaleza agora se prepara para receber o Juventude no Castelão, no sábado (21), às 21h.

Fortaleza: Marcelo Boeck; Tinga, Benevenuto, Titi; Yago Pikachu (Edinho), Jussa, Ederson, Matheus Vargas (Romarinho), Lucas Crispim; Wellington Paulista (David) e Robson (Henríquez). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Santos: João Paulo; Madson (Moraes), Luiz Felipe, Kaiky e Felipe Jonatan; Camacho (Wagner Leonardo), Jean Mota (Ivonei), Carlos Sánchez (Pará) e Pirani (Raniel); Marcos Guilherme e Lucas Braga. Técnico: Eduardo Zuma.

FICHA TÉCNICA

FORTALEZA 1 x 1 SANTOS

Data: 15/08/2021

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Hora: 18h15 (de Brasília)

Árbitro: André Luiz de Freitas Castro (GO)

Auxiliares: Bruno Raphael Pires (GO) e Cristhian Passos Sorence (GO)

VAR: Elmo Alves Resende Cunha (GO).

Cartões amarelos: Robson, Yago Pikachu (FOR); João Paulo (SAN)

Cartão vermelho: Marcelo Fernandes (auxiliar técnico do Santos)

Gols: Lucas Crispim, do Fortaleza, aos 22 minutos do primeiro tempo; e Sánchez, do Santos, aos 24 minutos do primeiro tempo.