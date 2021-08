Botafogo bate o lanterna Brasil-RS e ultrapassa Vasco na tabela da Série B

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Com gol do veterano Joel Carli, o Botafogo bateu o lanterna Brasil de Pelotas por 1 a 0 na noite deste domingo (15), no Nilton Santos. A partida valeu pela 18ª rodada da Série B do Brasileirão.

O resultado fez o Fogão empatar com o Vasco na classificação, ambos com 28 pontos. Porém, o Botafogo tem dois gols a mais que o rival e, por isso, agora é o oitavo colocado, a dois pontos do G4.

Já o Brasil de Pelotas continua amargando a lanterna da Série B. O time xavante soma apenas 12 pontos e não vence há seis jogos.

Na próxima rodada, a última desse primeiro turno, o Botafogo visita o Guarani, na quarta (18) às 19h, e o Brasil-RS recebe o CSA, na quinta (19) às 21h30.

Partida

Não foi uma etapa inicial das mais agitadas. O Botafogo teve a maior posse de bola, mas enfrentava dificuldades diante da forte marcação do Brasil. O time xavante, por sua vez, não conseguia criar chances quando tinha a bola nos pés. O placar saiu do zero graças ao zagueiro Joel Carli, que só teve o trabalho de empurrar para as redes após o passe do Navarro.

Precisando reagir, o Brasil tentou partir para cima. Isso deixou o jogo mais aberto, o que foi bom para o Botafogo, que criou mais chances. O time carioca reclamou de dois pênaltis, mas também teve duas cobranças de falta próximas à grande área em que não conseguiu converter.

No último minuto do jogo, o Brasil teve a chance de empatar na cobrança de falta de Gabriel Terra, mas a bola subiu demais e foi direto para a linha de fundo.

Botafogo: Diego Loureiro; Daniel Borges, Kanu, Joel Carli (Gilvan) e Hugo; Luís Oyama, Pedro Castro, Marco Antônio (Warley), Chay (Matheus Frizzo) e Diego Gonçalves (Enio); Rafael Navarro (Rafael Moura). Técnico: Enderson Moreira.

Brasil de Pelotas: Matheus Nogueira; Oliveira, Leandro Camilo, Arthur e Paulinho; Denilson (Diego Gomes), Kevin (Ramon) e Wesley (Rômulo); Renatinho (Gabriel Terra), Júnior Viçosa e Netto (Vidal). Técnico: Cléber Gaúcho.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 1 X 0 BRASIL DE PELOTAS

Competição: Campeonato Brasileiro - Série B (18ª rodada)

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro/RJ

Data: 15 de agosto de 2021, domingo

Hora: 18h15 (de Brasília)

Árbitro: Thiago Luis Scarascati (SP)

Assistentes: Fabio Rogerio Baesteiro e Vitor Carmona Metestaine (ambos de SP)

Cartões amarelos: Oliveira e Arthur (Brasil-RS)

Gols: Joel Carli (Botafogo) aos 37 minutos do primeiro tempo.