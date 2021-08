Renato Augusto reestreia com gol, e Corinthians vence o Ceará em casa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Corinthians venceu o Ceará por 3 a 1 na tarde deste domingo (15), em partida válida pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena Neo Química. Assim, foi aos 21 pontos, e agora está na oitava posição do torneio. O triunfo é importante para a equipe tentar embalar na competição, já que precisa vencer em casa para tal. Essa foi apenas sua segunda vitória em seus domínios. Antes, só tinha ganhado do Sport, ainda em junho.

O meia Renato Augusto, 33, fez sua reestreia pelo Corinthians após quase seis anos --sua última partida pelo clube havia sido em novembro de 2015-- e marcou o terceiro gol da partida, num belo chute de fora da área, aos 22 minutos do segundo tempo, 5 minutos depois de sair do banco de reservas. Ele atuou, portanto, pouco mais de 30 minutos, em linha com o que era esperado para sua reestreia.

O meia-atacante Adson, 20, recém-promovido das categorias de base, também se destacou. Ele fez os outros dois gols corintianos, ambos ainda na primeira etapa. O primeiro, aos 16 minutos, de pé esquerdo, após passe de Roni, dentro da área; o segundo, aos 29, completando, de cabeça, cruzamento de Fábio Santos da esquerda. O Corinthians foi bem superior nos primeiros 45 minutos.

O Ceará voltou mais aceso na segunda etapa e assustou Cássio em alguns lances. Conseguiu seu gol aos 23 minutos, com Rick, que fez boa jogada e chutou da entrada da área. O gol cearense se deu um minuto depois do anotado por Renato Augusto.

A equipe de Sylvinho, que só disputa o Brasileiro, já que já foi eliminada da Copa Sul-Americana e da Copa do Brasil, volta a campo no próximo domingo (22), quando visita o Athletico-PR, em Curitiba, às 16h.

A próxima partida do Ceará, sétimo colocado no Brasileiro, com 23 pontos, é no mesmo dia e horário, contra o Flamengo, em Fortaleza. A derrota deste domingo acabou com uma série de 11 jogos de invencibilidade da equipe de Guto Ferreira.

Corinthians: Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Gabriel, Roni (Renato Augusto) e Giuliano (Xavier); Gustavo Mosquito (Marquinhos) e Adson (Mateus Vital); Jô. Técnico: Sylvinho.

Ceará: Richard; Buiu, Messias, Luis Otávio e Bruno Pacheco; Marlon (Pedro Naressi), Fernando Sobral, Jorginho (Rick), Lima (Erick) e Mendoza (Airton); Cléber (Jael). Técnico: Guto Ferreira.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 3x1 CEARÁ

Competição: 16ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data: 15/08/2021(domingo) Horário: 16h (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Árbitro: Rodolpho Toski Marques (PR) Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Rafael Trombeta (PR)

VAR: Rafael Traci (SC) Cartão amarelo: Fábio Santos (Corinthians); Jael (Ceará)

Gols: Adson, do Corinthians, aos 16 minutos do primeiro tempo; Adson, do Corinthians, aos 29 minutos do primeiro tempo; Renato Augusto, do Corinthians, aos 22 minutos do segundo tempo; e Rick, do Ceará, aos 24 minutos do segundo tempo.