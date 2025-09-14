   Compartilhe este texto

João Fonseca supera Tsitsipas em Atenas e classifica Brasil na Davis

Por Folha de São Paulo

14/09/2025 15h30 — em
Esportes



SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - João Fonseca venceu sua segunda partida na Copa Davis, neste domingo (14), em Atenas, e garantiu a classificação do Brasil às eliminatórias do torneio no ano que vem. A vitória por 2 sets a 1 (6/3, 3/6 e 7/5) sobre Stefanos Tsitsipas foi o terceiro triunfo brasileiro contra a Grécia em uma série de melhor de cinco. Com Novak Djokovic nas arquibancadas, o duelo era o mais aguardado da série por envolver os melhores tenistas de cada país. O grego é o número 27º do mundo e Fonseca, o 42º.

Mais cedo, Rafael Matos e Marcelo Melo superaram Aristotelis Thanos e Petros Tsitsipas por 2 sets a 0 (duplo 6/2), em 1 hora e 13 minutos.

No sábado (13), João Fonseca já havia vencido Stefanos Sakellaridis, 286º do ranking, também por 2 a 0 (7/5 e 6/3). Pelo mesmo placar, mas com mais facilidade (6/2 e 6/1), Stefanos Tsitsipas buscou a vitória contra Thiago Wild, 146º, na segunda partida do primeiro dia.

O grego voltou à quadra precisando vencer o tenista de 19 anos para manter seu país vivo no confronto. Com boas devoluções, Fonseca quebrou o serviço de Tsitsipas logo no primeiro game da partida. Manteve o controle dos pontos enquanto sacou e administrou a vantagem até fechar o set inicial em 6 a 4.

Na segunda parcial, também equilibrada, o grego conseguiu uma quebra no sexto game e levantou a torcida ao fazer 6 a 3 e levar a decisão ao terceiro set.

Com a torcida a favor, Tsitsipas cresceu no desempate: quebrou o saque do brasileiro no quinto game e não cedeu nenhum ponto ao adversário em seus serviços até o décimo game, quando sacava para o jogo, com 5 a 4.

Nesse momento, foi a vez de Fonseca responder bem à pressão: contou com uma dupla falta do grego, conseguiu boas devoluções e esperou os erros do outro lado da rede para aproveitar o primeiro break point e empatar a decisão.

O brasileiro sofreu para confirmar o serviço seguinte, mas conseguiu passar à frente e chegar ao 6 a 5. No 12º game, quem sentiu a pressão foi o dono da casa, que cedeu quatro pontos seguidos e mandou uma devolução para fora para decretar a vitória brasileira.

"No Brasil costumamos dizer que nós brasileiros não desistimos nunca e quando você está jogando pelo seu país, você não pode deixar de acreditar. Quero agradecer ao meu time pelo apoio até o final", disse Fonseca após o fim da partida.

O tenista também falou sobre a tensão na quadra na capital grega. "Sabia que ele estaria nervoso. Está na Grécia, com a equipe perdendo por 2 a 1. Só joguei meu jogo e estou muito feliz por vencer essa partida."

Campeão de 24 títulos de Grand Slam, Novak Djokovic aproveitou sua mudança recente para a Grécia para acompanhar a partida das arquibancadas.

O sérvio deixou seu país após se envolver em uma crise política relacionada a manifestações estudantis que acusam o governo de corrupção e negligência. O tenista declarou apoio aos protestos via redes sociais e nas quadras, depois de vitórias, e foi chamado de traidor pelo presidente Aleksandar Vucic.

Djokovic já elogiou o estilo de jogo de João Fonseca e chegou a brincar que gostaria de treiná-lo quando se aposentar.

A equipe brasileira volta às quadras em fevereiro de 2026 para seguir em busca de uma vaga nas finais da Copa Davis do ano que vem.

