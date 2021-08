Jéssica Yamada e Caroline Kumahara são derrotadas no tênis de mesa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Brasil começou com derrota a disputa feminina por equipes no tênis de mesa. No duelo de duplas, Jéssica Yamada e Caroline Kumahara perderam por 3 games a 0 para Ho Ching Lee e Wai Yam Minnie Soo, de Hong Kong, parciais de 11/9, 11/8 e 11/9.

O confronto foi o primeiro de uma série melhor de cinco. As demais partidas são individuais. O primeiro país a vencer três jogos avançará às quartas de final do torneio nos Jogos Olímpicos de Tóquio.

No embate de duplas, as brasileiras conseguiram se manter perto das adversárias em cada set. Nos momentos decisivos, porém, as atletas de Hong Kong acabaram se impondo para abrir 1 a 0 no confronto entre países.