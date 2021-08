Bragantino vence Grêmio e encerra jejum de quatro jogos no Brasileiro

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Red Bull Bragantino voltou a vencer no Campeonato Brasileiro. Hoje (31), o Massa Bruta fez 1 a 0 no Grêmio em Bragança Paulista. O jogo válido pela 14ª rodada do Brasileirão foi morno, mas serviu (e muito) para o time da casa acabar com a série de quatro partidas sem ganhar no campeonato. Para Felipão e os gremistas, o placar é péssimo.

Bruno Praxedes, no segundo tempo, marcou o único gol da partida.

O Bragantino enfileirou três empates e derrota para o Fortaleza, até encontrar o Grêmio. O time, agora, soma 27 pontos no Brasileirão. O Grêmio segue com sete pontos, em penúltimo lugar, e com sete derrotas em 12 jogos.

Na próxima rodada, o Red Bull Bragantino visita o Sport e o Grêmio recebe a Chapecoense. O jogo em Recife será na sexta-feira (6) e a partida em Porto Alegre na segunda-feira (9).

QUEM FOI BEM: PRAXEDES

Meia foi influente no jogo desde o início, com bons passes e lançamentos, e na etapa final marcou o gol da vitória do Red Bull Bragantino. Um bonito chute de fora da área, rápido.

QUEM FOI MAL: LUCAS SILVA

Volante caiu de rendimento no segundo tempo, com sinais de problemas físicos, e foi um dos envolvidos pelo Bragantino na jogada do gol.

BRAGANTINO TENTA, TENTA E TENTA

O time da casa chegou a quase 70% de posse de bola, esboçou repertório veloz para inverter o jogo rapidamente, mas não foi muito além. O Massa Bruta pecou na hora de desmontar a defesa do Grêmio. E não houve nem tentativa do Red Bull Bragantino de fora da área. A melhor alternativa foi com Artur e Aderlan contra Alisson e Cortez.

GRÊMIO FECHA ESPAÇO, E SÓ

O Grêmio acertou todos os desarmes que tentou no primeiro tempo, segundo o Footstats. A estatística pode resumir bem a etapa inicial do time gaúcho, que se fechou sem a bola e não arriscou botes contra o adversário. Sempre reagindo, a equipe de Felipão manteve a defesa sem correr riscos e à espera de espaço para atacar. Mas mesmo com as brechas, faltou velocidade e criatividade para chegar à frente.

PRAXEDES DECIDE

No segundo tempo o Red Bull Bragantino deixou espaços e viu o Grêmio criar pelo menos três chances. O curioso é que no pior momento do duelo, o time da casa soube lidar com o quadro. Léo Ortiz avançou tanto que gerou desencaixe e deixou Praxedes livre para finalizar bem.

JEAN PYERRE TEM LAMPEJOS NA FRENTE

No melhor momento do Grêmio, Jean Pyerre foi decisivo. O meia-atacante distribuiu passes curtos, tentou finalização de fora e viu o time ter alguns minutos de superioridade. No fim, a equipe gremista ficou mais longe da baliza.

Red Bull Bragantino: Cleiton; Aderlan, Fabrício Bruno, Léo Ortiz e Edimar (Nathan); Raul, Eric Ramires (Lucas Evangelista), Praxedes (Jadsom); Artur (Helinho), Cuello e Ytalo (Alerrandro) Técnico: Maldonado (auxiliar técnico)

Grêmio: Gabriel Chapecó; Vanderson, Ruan, Geromel e Cortez (Guilherme Guedes); Lucas Silva, Darlan (Bobsin), Jean Pyerre, Léo Pereira (Léo Chú) e Alisson (Pinares); Ricardinho (Luiz Fernando) Técnico: Luiz Felipe Scolari

Local: Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)

Árbitro: Ricardo Marques Ribeiro (MG)

Auxiliares: Ricardo Junio de Souza (MG) e Marcus Vinícius Gomes (MG)

VAR: Adriano Milczvski (PR)

Cartões amarelos: Jadsom (BRA); Geromel, Cortez (GRE)

Gols: Praxedes, aos 16 minutos do segundo tempo (BRA)