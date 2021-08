Com gols no início e no fim, Botafogo vence clássico diante do Vasco

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - No clássico do Rio da Série B, o Botafogo levou a melhor sobre o Vasco no Nilton Santos. Com um gol de Chay, que marcou no primeiro lance da partida, e outro de Diego Gonçalves, os alvinegros venceram por 2 a 0, neste sábado (31), e pularam para a nona colocação. O Cruzmaltino, por sua vez, é o décimo.

O duelo não foi de muitas emoções e ficou com a vitória quem conseguiu ser mais eficiente e objetivo. Com muitos erros dos dois lados, a partida ficou devendo no aspecto técnico, mas não faltou entrega dos dois times.

Na próxima quarta-feira (4), o Vasco recebe a visita do São Paulo, em São Januário, 21h30, em jogo válido pela Copa do Brasil. Já os alvinegros só voltam a campo no domingo, quando recebem em casa a Ponte Preta, às 20h30, pela Série B.

GOL NO COMEÇO

O Alvinegro tem (ou ao menos tinha) o costume de desperdiçar muitas chances até encontrar o gol nesta Série B. No entanto, a equipe conseguiu balançar as redes logo na primeira vez que ameaçou o gol de Vanderlei. Com a vantagem conquistada com um minuto de jogo, o time conseguiu preencher o meio, evitar grandes sustos e fazer um jogo mais reativo e seguro.

LÉO MATOS DEIXA ESPAÇOS

Pelo lado direito, o Botafogo teve as melhores oportunidades e foi sempre superior a Léo Matos. Com a dupla Guilherme Santos e Diego Gonçalves, o Alvinegro abriu o corredor por ali, setor no qual saiu o gol de Chay.

SAÍDA PELA ESQUERDA

Em campo, Guilherme Santos foi quem mais cresceu com Enderson Moreira. O lateral se tornou um armador e vem sendo peça fundamental na criação das jogadas do Glorioso, como no gol diante do Vasco. Jonathan, que acertou seu retorno ao clube, não vai ter vida fácil para conquistar a titularidade.

VASCO SEM INSPIRAÇÃO

Desligado no início do jogo, o time foi castigado com um gol de Chay com menos de dois minutos. A equipe tentou se reorganizar, mas faltaram precisão nos passes e qualidade no jogo coletivo. Apagados, Marquinhos Gabriel e Morato não conseguiram fazer o time jogar e o artilheiro Cano participou muito pouco do jogo.

NO POSTE!

Aos seis minutos do segundo tempo, Diego Gonçalves acertou uma bomba que carimbou no travessão de Vanderlei. Quase gol alvinegro no Nilton Santos.

CRONOLOGIA

Com um minuto de jogo, Chay aproveitou cruzamento de Guilherme Santos e marcou. Aos 43 do segundo tempo, o Bota puxou contra-ataque em alta velocidade e Diego Gonçalves concluiu.

INÉDITO

Pela primeira vez na história, Botafogo e Vasco fazem um clássico na Série B do Brasileiro. Para ambas as torcidas, o desejo é que tenha sido a primeira e a última.

CAUSA NOBRE

Na entrada alvinegra em campo, os jogadores entraram com uma faixa com um alerta contra o tráfico de pessoas mundo afora. "Liberdade não se compra, dignidade não se vende. Denuncie o tráfico de mensagem", dizia a mensagem.

PEDIDO

Em meio a algumas faixas de organizadas do Bota, uma mensagem pintada em um pedaço branco de pano chamou a atenção na arquibancada vazia do Nilton Santos: "Queremos reforços".

Botafogo: Diego Loureiro; Daniel Borges, Kanu, Gilvan e Guilherme Santos; Barreto, Pedro Castro (Oyama) e Chay (Frizzo); Marco Antônio (Warley), Diego Gonçalves e Rafael Navarro (Rafael Moura). Técnico: Enderson Moreira

Vasco: Vanderlei, Léo Matos, Castan, Ernando e MT; Bruno Gomes, Andrey (Juninho) e Marquinhos Gabriel (Sarrafiore); Morato (Gabriel Pec), Jabá (Figueiredo) e Cano. Técnico: Lisca

Local: Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Heber Roberto Lopes (SC)

Assistentes: Kleber Lucio Gil (SC) e Johnny Barros de Oliveira (SC)

Gols: Chay, a 1 minuto do primeiro tempo; Fiego Gonçalves, aos 43 minutos do segundo tempo

Cartões amarelos: Léo Matos (VAS); Rafael Navarro, Diego Gonçalves, Douglas Borges (BOT)