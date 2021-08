Janela de transferências fecha, e Mbappé permanece no PSG

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A janela de transferências fechou oficialmente na Europa e, com isso, Mbappé vai permanecer no PSG até a próxima temporada, quando seu contrato com o clube se encerra.

O Real Madrid ainda tentou dar uma última cartada e ofereceu R$ 1,2 bilhões ao clube francês pelo atacante, mas o PSG recusou a oferta, com isso, o Real Madrid deve tentar assinar com Mbappé um pré-contrato em janeiro.

Mbappé rejeitou todas as ofertas de renovação de contrato e deixou claro seu desejo de ir para o Real Madrid, mesmo assim, o PSG optou por segurar o jogador mais uma temporada e tentar renovar com ele em outro momento, mesmo ele deixando claro sua vontade de sair.

O atacante tem sido utilizado pelo técnico Mauricio Pochettino e não está fazendo 'corpo mole', já que marcou quatro gols e deu duas assistências nos primeiros quatro jogos da Liga Francesa.

De acordo com o jornal espanhol As, o Real Madrid vai focar suas energias em contratar Mbappé em janeiro, quando ele já poderá assinar um pré-contrato de graça e não vai depender mais da vontade do PSG de liberá-lo ou não.