Já classificado para semi, Vasco enfrenta Resende pelo Campeonato Carioca

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Já classificado para semifinal, o Vasco recebe o Resende neste domingo (13), pela 11ª e última rodada da Taça Guanabara, do Campeonato Carioca, enquanto ainda se recupera da derrota para o Juazeirense, nesta quarta-feira (9), que resultou na eliminação precoce do time da Copa do Brasil.

Antes disso, o elenco cruzmaltino já amargava uma derrota de 2 a 1 contra o Flamengo, a terceira nos três clássicos que disputou pelo Carioca.

Além da dor de cair diante de mais um rival, o revés na décima rodada também acendeu um sinal de alerta em São Januário. Com os 4 grandes classificados para a semifinal, o Vasco precisa reverter esse cenário se quiser sonhar com o título do Estadual.

Isso porque a equipe, com 19 pontos, não pode mais alcançar o Flamengo, que chegou aos 23, na tabela. Ou seja, o Vasco terminará a primeira fase na terceira ou na quarta colocação e não terá a vantagem do empate na semifinal.

Na coletiva após o clássico, o técnico Zé Ricardo ressaltou a melhora da equipe em mais de uma ocasião. Por outro lado, o comandante evitou lamentar a desvantagem que terá no Estadual e deu a entender que o acesso para a Série A é o grande objetivo do clube na temporada.

"Gostaríamos de ter vencido para ter a vantagem na semi, mas agora é trabalhar e estar focado no que temos que fazer. Sabemos que o grande objetivo do Vasco no ano ainda está por vir", avaliou.

O resultado da partida definirá se o time cruzmaltino enfrenta o Flamengo ou o Fluminense nas semifinais.

O Resende, por sua vez, entra em campo buscando manter-se no G8 da competição. Em quinto lugar na tabela, com 11 pontos, o clube conta com a vitória para garantir a vaga na semi da Taça Rio.

Estádio: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Horário: Às 16h (de Brasília) deste domingo (13)

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo

Transmissão: Record TV e Cariocão Play