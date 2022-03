Botafogo enfrenta Audax-RJ com joia da base e reforço destacando ataque no estadual

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Após anunciar o zagueiro Philipe Sampaio e o meio-campo Lucas Piazon, nesta quinta-feira (10), como as primeiras contratações da era Texto, o Botafogo chega à última rodada da Taça Guanabara, primeiro turno do Campeonato Carioca, com o melhor ataque da competição, e dois nomes, talvez improváveis, entre os artilheiros: o joia da base Matheus Nascimento, e o reforço Erison. O clube enfrenta o Audax-RJ neste domingo (13), a partir das 16h, no Estádio Jair Toscano, em Angra dos Reis (RJ).

O time alvinegro chega à partida já classificado para a semifinal, em terceiro lugar na tabela, com 19 pontos. Com 22 gols, o clube tem um a mais que o Flamengo, e seis a mais que Vasco, quarto colocado, e Fluminense, que foi o campeão desta primeira parte da competição no último sábado (5).

Tendo de obedecer alguns passos burocráticos até que John Textor assumisse o departamento de futebol, o Botafogo entrou na competição após uma janela mais modesta que a dos rivais.

Logo após o empate com o Boavista, na estreia no torneio, o então técnico Enderson Moreira classificou o momento como "terrível" e apontou atrasos do Botafogo no mercado.

No decorrer do Carioca, a equipe viveu altos e baixos. Neste meio do caminho, porém, viu Matheus Nascimento, cria da base e que gera grande expectativa na torcida, desencantar na temporada e entrar na briga pela artilharia, se tornando um xodó ainda maior.

Além disso, Erison, que fez uma boa Série B pelo Brasil de Pelotas, mas, ainda assim, chegou sob desconfiança, agora parece lutar por espaço nas graças da torcida. Ele, inclusive, ganhou apelido dos alvinegros e passou a ser chamado de "El Toro", pela força física que demonstra ter nas disputas pela bola.

Os dois, até aqui, juntos têm três assistências e marcaram cinco gols cada, empatados com Gabigol, do Flamengo, Nenê e Raniel, do Vasco. No Fluminense, há no elenco Fred e Cano, nomes balados do setor.

Se para o Botafogo, a partida define apenas o adversário na já garantida semifinal, para o Audax-RJ, a vitória pode ser a diferença entre passar ou não para a semi da Taça Rio. O time está em nono lugar, com dez pontos, e espera repetir o sucesso da vitória por 3 a 1 contra o Madureira, na última rodada, disputa que marcou a estreia de Júnior Lopes como técnico do clube.

Estádio: Jair Toscana, em Angra dos Reis (RJ)

Horário: Às 16h (de Brasília) deste domingo (13)

Árbitro: Thiago Ramos Marques

Transmissão: Cariocão Play