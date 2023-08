Iury Tanque lamenta eliminação do Nacional na Série D e agradece apoio

Manaus/AM - Em jogo movimentado, tenso e cheio de reviravoltas, o Nacional venceu o Bahia de Feira-BA, mas o 3 a 2 não foi suficiente para superar o revés por 2 a 0 do jogo de ida, e a equipe amazonense acabou eliminada nas oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. O resultado encerrou a temporada de 2023 do clube sem o tão sonhado acesso.

Após o apito final e a confirmação da queda, o atacante Iury Tanque não segurou as lágrimas foi um dos mais emocionados. O camisa 9 anotou os três gols do Nacional e finalizou a competição como artilheiro da equipe, com sete bolas na rede. Somando as passagens por Manauara e Nacional, Iury marcou 15 gols na temporada de estreia no futebol amazonense.

"Não posso dizer que eu tô feliz porque eu não tô. Infelizmente aconteceu da gente ser eliminado, não era o que a gente queria, a gente sabia da nossa força em casa. Mas é como a gente conversou ali, a gente caiu, mas caiu de pé. Já quero agradecer todo o apoio da torcida, acho que nem um momento eles desistiram, foram junto com a gente, isso foi essencial. Agora é a vida que segue e eu desejo estourar a sorte do mundo ao Nacional daqui pra frente", disse,

Com informações da assessoria