Ismael Benigno é palco do Campeonato Brasileiro de Futebol Americano

Manaus/AM - Em jogo válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol Americano 2023, o Estádio Ismael Benigno recebe neste domingo (17), às 14h, a partida entre Manaus Futebol Americano (FA) e Remo Lions. A competição é classificatória para vagas em disputas com os melhores times de futebol americano do país.

“Com apoio do Governo do Amazonas, a Colina está pronta para receber essa disputa. Temos acompanhado a evolução do Manaus FA e sabemos que a equipe é de grande potencial para se destacar em competições no cenário esportivo brasileiro”, disse Jorge Oliveira, secretário de Estado do Desporto e Lazer (Sedel).

Organizada pela Liga de Futebol Americano do Brasil (BFA), a competição é dividida em 5 grupos, o Manaus FA está situado no grupo norte da competição, junto dos times Remo Lions, Vingadores e São Luís Sharks. Os dois melhores classificados do grupo disputarão a vaga para os confrontos inter- regiões.

A partida tem entrada gratuita, no Estádio Ismael Benigno. É a segunda vez que os times nortistas se encontram na competição nacional. Com oito anos de fundação, o Manaus FA é campeão da Conferência Norte de 2017 e 2019,e Campeão do Torneio Norte da Confederação Brasileira de Futebol Americano, em 2022.

“O Manaus FA entra em campo representando toda nossa história e buscando vagas nos playoffs nacionais. Ficamos felizes de disputar esse jogo em casa e contamos com o apoio da torcida”, comentou Renner Silva, coordenador de projeto do Manaus FA.

Com informações da assessoria