Invicto, Vasco vive melhor sequência no ano e se anima por acesso à Série A

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Vasco não sabe o que é perder desde abril, mas conseguiu a melhor sequência de vitórias na atual temporada após bater o Operário por 3 a 0, na última sexta-feira (24), em São Januário, pela 14ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, competição em que segue invicto. Agora, o time se prepara para enfrentar o Novorizontino, nesta quarta-feira (29), no Jorge de Biasi, em Novo Horizonte (SP), pela 15ª rodada.

Com o resultado sobre os paranaenses, o Vasco chegou ao quarto triunfo consecutivo pela primeira vez em 2022, superando a série de três vitórias seguidas obtidas em fevereiro, quando bateu Nova Iguaçu, Madureira e Portuguesa-RJ pelo Campeonato Carioca.

Agora, o time cruzmaltino ganhou de Náutico, Cruzeiro, Londrina e Operário, sendo as duas últimas sob comando de Maurício Souza e as duas primeiras dirigido pelo auxiliar Emílio Faro.

Além da sequência de vitórias, o Vasco ampliou sequência invicta na temporada para 14 jogos. Desde abril, são oito vitórias e seis empates, todos os jogos válidos pela Série B.

Maurício Souza assumiu o Vasco em uma situação incomum para técnicos recém-chegados. É um momento de paz com o torcedor, que tem feito a festa e lotado os estádios nos últimos jogos. O discurso, porém, é de confiança para assegurar o principal objetivo vascaíno para a temporada: o acesso à Série A.

"Estamos no início da caminhada, falta muita coisa. Se a gente continuar com essa mentalidade vencedora, a gente vai conseguir alcançar nossos objetivos. Não existe responsabilidade e comprometimento maiores do que esse que estamos vivendo: fazer o Vasco subir. Vai ser muito difícil tirar esse time do eixo", disse o treinador, após a vitória contra o Operário.

Com o resultado da última sexta-feira, o Vasco se manteve na segunda colocação e encostou no líder Cruzeiro. O clube cruzmaltino chegou aos 30 pontos, um a menos que os mineiros, que só fará o seu jogo pela rodada em 5 de julho, já que a partida contra o Ituano foi adiada.

Para a partida desta quarta-feira, o Vasco não poderá contar os laterais-direitos Gabriel Dias, que se recupera de uma tendinoaptia, e Léo Matos, dispensando por questões particulares. Uma possível escalação do time cruzmaltino tem: Thiago Rodrigues; Weverton, Quintero, Anderson Conceição e Edimar; Yuri Lara, Andrey Santos e Nenê; Figueiredo, Getúlio (Palacios) e Gabriel Pec.

O Novorizontino, por sua vez, vem de vitória por 1 a 0 contra o Bahia, e busca manter o bom momento para se aumentar a distância da zona de rebaixamento. Com 17 pontos, o time ocupa a 13ª posição.

O técnico Rafael Guanaes não poderá contar com Giovanni e Bruno Silva, que ainda se recuperam de lesão, e com Romário, suspenso. Em compensação, o lateral-direito Felipe Albuquerque, o atacante Lucas Tocantins e os volantes Gustavo Bochecha e Léo Baiano voltam de suspensão. Uma provável escalação do clube de Novo Horizonte tem: Lucas Frigeri; Felipe Albuquerque (Williean Lepo), Rodolfo Filemon, Ligger e Reverson; Johny Douglas (Léo Baiano), Gustavo Bochecha (Danielzinho) e Diego Torres; Ronald (Cléo Silva), Lucas Tocantins (Douglas Baggio) e Ronaldo (Léo Quirino).

Estádio: Jorge de Biasi, em Novo Horizonte (SP)

Horário: Às 21h30 (de Brasília) desta quarta-feira (29)

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN)

Transmissão: Premiere