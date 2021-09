Invicta há 35 jogos, Itália iguala recorde de Brasil e Espanha

A Itália volta a campo no domingo, justamente contra a Suíça, pela quinta rodada das Eliminatórias. Se não perderem, os italianos vão se isolar com a maior sequência invicta de seleções na história.

Apesar do recorde, a Itália teve o seu primeiro tropeço nesta edição das Eliminatórias. A Azzurra lidera o Grupo C, com dez pontos — quatro a mais que a Suíça, segunda colocada.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Itália alcançou um feito impressionante nesta quinta-feira (2). Com o empate por 1 a 1 contra a Bulgária nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, a seleção italiana chegou a 35 jogos de invencibilidade, igualando o recorde de Brasil (entre 1993 e 1996) e Espanha (entre 2007 e 2009).

