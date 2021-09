Inter marca cedo, vence o Sport e mantém busca por zona da Libertadores

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Internacional venceu o Sport por 1 a 0, hoje (13), na Ilha do Retiro, pela 20ª rodada do Brasileiro. Graças ao gol de Patrick, o Colorado manteve sua busca pela zona de classificação à próxima Libertadores.

O time gaúcho soma, agora, 26 pontos, está em nono e três pontos atrás do último presente no grupo que disputaria a competição de clubes mais importante do continente na temporada que vem.

Os pernambucanos, com 17 pontos, seguem na penúltima colocação na classificação.

O próximo jogo do Sport será no sábado, contra o Atlético-MG, fora de casa. Já o Inter receberá o Fortaleza, domingo, no Beira-Rio.

O Inter abriu o placar com três minutos de jogo. E depois disso esteve confortável. Acostumado a jogar fechado e apostando em um contra-ataque rápido, o time de Diego Aguirre passou a defender a meta de Daniel e explorar a velocidade de jogadores como Edenilson, Caio Vidal e Yuri Alberto. O Colorado foi quem comandou as ações do jogo durante praticamente toda partida, independente de criar oportunidades ou não.

O Sport esbarrou em muitos erros técnicos. Atrás no placar desde o início do jogo, o time pernambucano até tentou construir e aproximar jogadores de André e Mikael, mas cometeu muitas falhas em passes ou lançamentos. Sem grandes oportunidades, as chegadas se limitaram a cruzamentos ou conclusões de longe.

SPORT

Mailson; Hayner, Sabino (Paulinho), Rafael Thyere e Sander; Chico, Marcão, Zé Welison (Tréllez) e Everton Felipe (Everaldo); Mikael e André (Thiago Neves).

T.: Gustavo Florentín

INTER

Daniel; Saravia, Bruno Méndez, Cuesta e Moisés; Lindoso, Edenilson, Caio Vidal (Guerrero), Mauricio (Johnny) e Patrick; Yuri Alberto (Heitor).

T.: Diego Aguirre

Estádio: Ilha do Retiro, em Recife (PE)

Juiz: André Luiz de Freitas Castro

Cartões amarelos: Sander, Gustavo Florentín, Hayner, André, Marcão (Sport); Yuri Alberto (Inter)

Gols: Patrick, do Inter, aos 3 minutos do primeiro tempo