Inter chega a pior série de jogos no Beira-Rio desde o rebaixamento

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Internacional não vence um jogo dentro do estádio Beira-Rio desde o início de maio. São cinco partidas sem ganhar em casa, jejum que o time colorado tenta encerrar em confronto com o Ceará a partir das 16h deste domingo (20), pelo Brasileiro.

Com a derrota para o Atlético-MG pelo placar de 1 a 0 na quarta-feira (16), o clube gaúcho já vive a pior sequência de partidas como mandante depois de 2016. No ano do rebaixamento, a equipe chegou a ficar justamente seis duelos sem vencer em Porto Alegre.

A vitória mais recente no estádio Beira-Rio foi contra o Juventude, no jogo de volta da semifinal do Campeonato Gaúcho. Depois daquele 4 a 1, não ganhou mais.

A série de jogos sem vitória em casa é só mais um ingrediente no cenário de crise, que teve ainda a eliminação para o Vitória na Copa do Brasil e a demissão de Miguel Ángel Ramírez. Há, também, a campanha ruim no Campeonato Brasileiro.

Até aqui, o Inter venceu somente um dos quatro jogos disputados. Ainda perdeu por 5 a 1 para o Fortaleza, no Castelão. Mas nada assusta mais, dentro e fora do clube, que a fase atual como mandante.

Nem mesmo na disputa da Série B do Brasileiro, em 2017, o jejum foi tão grande. Em 2019 e 2020 foram quatro jogos sem vencer em casa.

No atual período de jejum, o Inter perdeu para Grêmio, Vitória e Atlético-MG. Empatou com Always Ready (BOL) e Sport. Os jogos foram válidos por todas as competições de seu calendário, de Gauchão à Libertadores. Passando por Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro.

Contra o Atlético-MG, o Internacional até criou oportunidades para marcar, especialmente no segundo tempo, com Thiago Galhardo, Mauricio e Vinicius Mello, jovem centroavante formado na base que terminou a partida em campo. Mas não marcou.

"A gente sabe que precisa evoluir, mas estamos produzindo. A primeira etapa é produzir oportunidades de gol. Não é de agora, comigo, mas, ainda com Ramírez, a gente vinha criando. A gente vem buscando evolução para dar suporte e ter eficiência, que vai entregar melhores resultados", disse Osmar Loss, técnico interino do Internacional.

Estádio: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Horário: 16h (de Brasília) deste domingo (20)

Árbitro: Diego Pombo Lopez (BA)

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

Transmissão: TV Globo e Premiere