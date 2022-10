Inter celebra vice-liderança e deve esfriar luta por título do Brasileiro

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Internacional diminuiu ainda mais a diferença para o Palmeiras. No rodada passada, a vitória contra o Botafogo deixou a distância para o líder em oito pontos. Mas o discurso gaúcho não é de briga ponto a ponto pelo topo. Satisfeito com o vice-campeonato, o time colorado comemora, e tem suas razões para isso.

O próximo compromisso do Inter é contra o Coritiba, no domingo (23), de novo fora de casa, no Couto Pereira, em Curitiba (PR), pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Não é apenas a pontuação elevada que deixa o clube do Sul contente, mesmo sem brigar diretamente pelo título. A campanha acima do esperado, a chance de quebrar um recorde e a estabilidade atingida constroem as razões da equipe gaúcha.

Quando estabeleceu seus objetivos no início da temporada, o Internacional definiu que deveria ficar entre os seis primeiros colocados do Brasileiro. Assim, além de uma premiação interessante, garantiria vaga na próxima Libertadores.

Depois de falhar nas metas nos três campeonatos que disputou no ano (Copa do Brasil, Sul-Americana e Campeonato Gaúcho), o segundo lugar está cima do planejado no Beira-Rio. Por isso, ainda que o título fosse excepcional, o vice já é visto como bom o suficiente. Vale premiação perto de R$ 30 milhões e vaga direta na fase de grupos da competição de clubes mais importante do continente no ano que vem.

O Inter, ainda, persegue seu recorde particular. Com 60 pontos, faltam dez para igualar a maior pontuação já atingida no Brasileiro de pontos corridos disputado com 20 equipes. Com mais seis jogos pela frente (18 pontos em disputa), igualar ou bater tal marca já significaria um feito para a equipe de Porto Alegre.

FIM DA INSTABILIDADE

O passado recente não é positivo para o Inter. Depois de acabar o Brasileiro passado em 12º, com cinco derrotas nos últimos seis jogos, o clube precisava de uma resposta, que não veio no início deste ano. O começo de 2022 foi catastrófico, com queda na primeira fase da Copa do Brasil e eliminação antes da final do Gaucho para o rival, Grêmio.

A chegada de Mano Menezes, a arrancada que coloca o time invicto nos últimos 12 jogos (11 no Brasileiro) e a boa campanha realizada até agora já dão argumentos para celebração. Mesmo que o título pudesse antecipar etapas na recuperação do status do clube, o segundo lugar —pela segunda vez nas últimas três edições do Brasileiro— já compõe um ambiente amplamente positivo.

Se mudar seu foco para brigar pelo título, o Internacional pode perder atenção no objetivo real, que é conquistar vaga na próxima Libertadores diretamente na fase de grupos. Este pensamento é repetido nos bastidores do clube. Ao criar um ambiente para lutar com o Palmeiras, o time colorado pode tentar forçar vitórias quando eventualmente um empate pode ser positivo também. E acabar sem uma coisa nem outra.

Neste sentido, seria melhor manter os pés no chão e atingir a meta mais próxima do que lutar por algo distante que acabe atrapalhando o caminho.

ESCALAÇÕES

Para a partida deste domingo, o elenco colorado será desfalcado por Gabriel Mercado e Maurício, que se recuperam de lesões, além de Liziero e Taison, que cumprem suspensão pelo terceiro amarelo. O próprio técnico Mano Menezes está suspenso pelo mesmo motivo, e o time deve ser comandado interinamente por Sidnei Lobo.

Por outro lado, Pedro Henrique volta de suspensão, e disputa a ponta esquerda com Wanderson.

Uma possível escalação inicial do Inter tem: Keiller; Fabricio Bustos, Rodrigo Moledo, Vitão e Renê; Johnny, Edenilson, Carlos de Pena e Alan Patrick; Wanderson (Pedro Henrique) e Alemão.

O Coritiba, por sua vez, não poderá contar com Nataneal, suspenso pelo terceiro amarelo, e Bruno Gomes, que não atua por questões contratuais, emprestado ao time alviverde pelo Inter. Pelo mesmo motivo, Cadorini também é desfalque. Fabrício Daniel, que deixou a última partida com dores, é dúvida.

Em compensação, o técnico Guto Ferreira poderá contar com Alef Manga, que volta de suspensão.

Uma possível escalação inicial do clube paranaense tem: Gabriel Vasconcelos; Matheus Alexandre, Chancellor, Luciano Castán e Rafael Santos; Jesús Trindade, Bernardo e Boschilia; Fabrício Daniel (Adrián Martínez), Warley e Alef Manga

Estádio: Couto Pereira, em Curitiba (PR)

Horário: Às 18h (de Brasília) deste domingo (23)

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (Fifa/RJ)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (VAR-Fifa/SP)

Transmissão: Premiere