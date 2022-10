Grêmio proíbe exclusivas e monta esquema especial para 'jogo do acesso'

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - As entrevistas exclusivas estão proibidas no Grêmio. Depois da coletiva de Pedro Geromel, concedida na quarta-feira (19), no CT Presidente Luiz Carvalho, mais um jogador deverá se manifestar até o jogo contra o Náutico, neste domingo (23), nos Aflitos, em Recife (PE), mas apenas de forma coletiva. O clube 'blinda' seu elenco para manter foco total nos jogos que podem garantir o acesso à Série A. A viagem, definida por Renato Gaúcho, será diferente e com esquema especial.

"Em todo clube que eu estiver, quem vai fazer a logística sou eu", garantiu Portaluppi na semana passada, quando foi divulgado projeto de viagem para a sequência fora de casa que pode colocar o time tricolor na primeira divisão.

O esquema especial prevê permanência distante de Porto Alegre entre os jogos contra Náutico, no Recife, e Tombense, em Tombos. Ao invés de cruzar o Brasil para regressar ao Sul, a delegação gremista terá como base o Rio de Janeiro. O jogo em Minas Gerais está marcado para sexta-feira (28).

Independente do resultado, caso confirme o acesso no domingo, o plano é manter a logística definida por por Renato e não voltar à capital gaúcha para qualquer comemoração. O máximo que pode ser feito é eventualmente algum jogador mais desgastado ser liberado do segundo duelo.

As entrevistas acontecerão apenas de forma coletiva. Depois da manifestação de Geromel, outro jogador deve atender os jornalistas antes da partida nos Aflitos. De forma exclusiva, nenhum atleta está autorizado a falar.

Assim, Renato entende que mantém o grupo focado no objetivo de acabar de vez com o calvário na Série B.

O Grêmio saberá no sábado (22) se o acesso será possível contra o Náutico. Para isso, precisa que três times não vençam suas partidas. O Sampaio Corrêa não pode bater o Ituano, em São Paulo, o Criciúma não pode vencer o Vasco, no Rio de Janeiro, e o Sport não pode ganhar do Londrina, no Paraná.

Com essa trinca de tropeços, basta que os comandados de Renato Gaúcho vençam o rival recifense para atingirem o objetivo de regresso para a primeira divisão.

ESCALAÇÕES

Entre os relacionados para as partidas contra o Náutico e o Tombense, as principais novidades são Janderson e Campaz, recuperados de lesão -no entanto, eles não devem começar como titulares. O time também poderá contar com Kanneman, que volta de suspensão, e Brenno, que foi desfalque na última rodada após ter se chocado com Elkeson durante treino.

Portanto, uma possível formação inicial do Grêmio neste domingo tem: Brenno; Edílson, Pedro Geromel, Kannemann e Diogo Barbosa; Villasanti, Bitello e Lucas Leiva, Thaciano, Diego Souza e Guilherme.

O Naútico, por sua vez, deve ser desfalcado por Jean Carlos, que sentiu dores no joelho e não treinou com a equipe durante a semana. Uma possível escalação do técnico Dado Cavalcanti tem: Bruno Lopes; Victor Ferraz, Arthur Henrique, João Paulo e João Lucas; Djavan, Souza e Thomaz; Everton, Richard Franco e Júlio Rodrigues

Estádio: Aflitos, em Recipe (PE)

Horário: Às 16h (de Brasília) deste domingo (23)

Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO)

VAR: Elmo Alves Resende Cunha (GO)

Transmissão: SporTV e Premiere