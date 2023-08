Inter anuncia contratação de lateral espanhol indicado por Coudet

PORTO ALEGRE, RS (UOL-FOLHAPRESS) - O Inter anunciou, na tarde desta segunda-feira (14), a contratação do lateral direito Hugo Mallo, de 32 anos. O espanhol foi indicado por Eduardo Coudet, com quem trabalhou no Celta, único clube que defendeu ao longo da carreira.

Hugo Mallo assinou com o Inter até agosto de 2024. Ele estava sem contrato com qualquer clube desde o fim do vínculo com o Celta, ou seja, pode ser registrado no Brasil mesmo com a janela de transferências fechada.

O jogador chega por indicação de Eduardo Coudet, com quem foi titular e capitão do time espanhol.

No Celta, Mallo disputou mais de 400 partidas, tendo estreado aos 18 anos. A única camisa que vestiu além do time foi a da seleção espanhola de base.

O lateral já treinou no CT Parque Gigante na tarde de hoje e passará a concorrer por posição com Bustos.

A partir de agora, o Inter fica com oito jogadores que contam como estrangeiros no elenco, um além do limite estabelecido em jogos nacionais. Em competições da Conmebol não há tal limitação.

O jogador poderá ser inscrito na Libertadores a partir das quartas de final. O Inter decide vaga na semi em duelo com o Bolívar.