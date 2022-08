Inter acerta negócio e libera zagueiro para time de Portugal

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Internacional acertou a transferência de João Felix ao Estoril Praia, de Portugal. O zagueiro foi liberado em negócio sem custos, mas com o time gaúcho mantendo percentual dos direitos econômicos. Inicialmente, ele vai atuar no time sub-23 do clube português.

Aos 20 anos, Felix tinha vínculo com o Inter até dezembro de 2023. Recentemente, ele esteve emprestado ao Ypiranga, de Erechim.

No Internacional, João Felix foi campeão gaúcho sub-20, campeão brasileiro sub-20 e também da Supercopa do Brasil Sub-20 em 2021. Pelo profissional, ele atuou em três partidas, todas no Campeonato Gaúcho do ano passado.

Em 2022, ele foi emprestado ao Ypiranga para disputa da Série C do Brasileirão. No clube de Erechim, foram oito jogos - seis como titular.

Recentemente, o clube gaúcho promoveu um enxugamento da folha salarial com diversas saídas. Os negócios seguem a estratégia de reformular o elenco colorado, que começou a passar por mudanças em janeiro e foi centro de mais de 40 negociações, entre idas e vindas, neste ano.