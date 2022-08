Derby da Suécia termina em briga entre torcedores nas arquibancadas

Em entrevista ao Discovery Plus após o jogo, ele afirmou que não queria que os filhos, que estavam na arquibancada, presenciassem as cenas. "Há muitas famílias com crianças aqui, meus filhos entre outros, e não é algo que eu quero que eles vejam", disse Guidetti.

Após a partida, os torcedores das duas equipes se enfrentaram na arquibancada e fogos de artifícios foram usados como armas. Não há registro de feridos. As cenas foram lamentadas pelo jogador John Guidetti, do AIK, que marcou o primeiro gol da partida.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O derby entre AIK e Hammarby, pela 20ª rodada do Campeonato da Suécia, terminou com cenas lamentáveis de brigas entre torcedores em parte das arquibancadas da Arena Friends neste domingo (28).

