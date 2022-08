Barça vence Valladolid com golaço de calcanhar de Lewa e passe de Raphinha

MACEIÓ, AL (UOL/FOLHAPRESS) - O Barcelona não encontrou muita dificuldade para golear o Valladolid por 4 a 0, com direito aos dois primeiros gols de Robert Lewandowski no Camp Nou neste domingo (28), pela 3ª rodada do Campeonato Espanhol. Além do polonês, que fez uma pintura de calcanhar, Pedri e Sergi Roberto também deixaram os deles na vitória catalã.

Com o resultado o Barça sobe para a vice-liderança do Espanhol, com 7 pontos somados e abaixo apenas do Betis, que tem 9. O Valladolid, por outro lado, patina entre as últimas posições e termina sua participação na rodada ocupando a 16ª colocação, com apenas 1 ponto.

KOUNDÉ ESTREIA SEM SUSTOS

Jules Koundé estreou bem pelo Barcelona. Contratado por 50 milhões de euros junto ao Sevilha, foi efetivo nas pouquíssimas vezes em que tocou na bola acertando passes e desarmes diante de uma equipe que pouco conseguiu atacar. Destaque para o lance aos 23' da segunda etapa na principal chance de gol do Valladolid no jogo. Óscar Plano tocou para Roque Mesa encher o pé para ótima defesa de Ter Stegen. No rebote, Óscar chuta firme de primeira e Koundé tira de carrinho quase em cima da linha.

SERGIO ESCUDERO NÃO DÁ CONTA

No confronto de ataque contra defesa, o setor defensivo do Valladolid não se mostrou efetivo. Sergio Escudero, ao lado de Anuar, não conseguia impedir as jogadas pelo seu lado, resultado disso foi o gol que abriu o placar que saiu após cruzamento de Raphinha para Lewandowski

Barcelona demora para entrosar

A equipe catalã empreendeu ao longo dos 90 minutos bastante pressão em cima do Valladolid, que erra passe, deixa buracos no meio de campo e não consegue acompanhar os jogadores do time da casa. A equipe de Xavi, por outro lado, peca em alguns detalhes, falta entrosamento e só consegue se entender nos últimos lances das jogadas.

O PRIMEIRO E O SEGUNDO NO CAMP NOU

Lewandowski marcou os dois primeiros gols dele no Camp Nou com influência direta do brasileiro Raphinha. No primeiro, o ponta cruzou pela direita, e o camisa se esticou para empurrar empurra para a rede e abrir o placar. No segundo, Dembélé faz jogada pelo lado direito e aciona Lewandowski para marcar de calcanhar.

VALLADOLID NÃO IMPRESSIONA

Valladolid pouco pressionou a equipe catalã e priorizou a defesa, sendo raras as vezes em que resolveu sair para o ataque, mas falhou principalmente na lateral esquerda do campo com Anuar e Sergio Escudero que mesmo com uma formação 4-1-4-1 não conseguiam impedir as ofensivas comandadas pelo brasileiro Raphinha naquele lado.

FORMADOS PELO BARCELONA

Nas três rodadas da La Liga o Barcelona foi obrigado a enfrentar rivais com ao menos um jogador que formou: Balliu no Rayo Vallecano na primeira rodada; Kubo na Real Sociedad na segunda e hoje (28) com Masip no Valladolid.

PRÓXIMOS CONFRONTOS

No sábado (3), o Barcelona volta a campo para encarar o Sevilla, às 16h (horário de Brasília). Já o Valladolid encara o Almería, também às 16h, mas na segunda-feira (5). Ambos os jogos são pela 4ª rodada da La Liga.

FICHA TÉCNICA

BARCELONA 4 x 0 REAL VALLADOLID

Competição: Campeonato Espanhol, 3ª rodada

Data e horário: 28 de agosto de 2022, domingo, às 14h30 (de Brasília)

Local: Camp Nou, Espanha

Cartões Amarelos: Monchu e Kike Pérez (VAD)

Gols: Lewandowski (BAR), aos 26 do 1º T e aos 18º do 2º T; Pedri (BAR), aos 42 do 1º T; Sergio Roberto (BAR), aos 46' do 2º T

BARCELONA: Ter Stegen, Ronald Araújo (Sergi Roberto), Koundé, Eric García, Balde, Gavi (Frenkie de Jong), Busquets, Pedri, Dembélé (Ferrán Torres), Raphinha (Ansu Fati) e Lewandowski. Técnico: Xavi Hernández

REAL VALLADOLID: Masip, Luis Pérez, Joaquín Fernández, Javi Sánchez, Escudero, Aguado (Roque Mesa), Monchu (Plano), Kike Pérez, Anuar, Iván Sánchez (Toni Villa) e Guardiola. Técnico: Pacheta.