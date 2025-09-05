   Compartilhe este texto

Inscrições abertas para 5ª Copa Tatames Fight Shop de Jiu-Jítsu Gi e Nogi

Manaus/AM - No dia 1 de novembro, o ginásio Bergão, no São Jorge, Zona Oeste de Manaus, receberá a quinta edição da Copa Tatames Fight Shop de Jiu-Jítsu Gi e Nogi. O evento é uma realização de João Bosco Júnior, empreendedor do esporte que dirige franquias de renome da arte suave, como os eventos Jungle Classic e a Copa Encontro das Águas. O campeonato vai pagar R$ 12 mil de premiação, a ser dividido para as três melhores equipes, sendo R$ 8 mil (campeã), R$ 3 mil (vice-campeã) e R$ 1 mil (terceira colocada)

De acordo com o organizador, o evento é aberto a todos os atletas de jiu-jítsu, competidores de todas as categorias de peso (galo a pesadíssimo), das classes de idade do Pré-Mirim ao Máster, de todas as faixas (Branca a Preta).

Os combates contemplarão disputas na categorias de Pré-Mirim ao Master, além dos Absolutos Adulto Masculino, Absolutos Máster Masculino, Absolutos Adulto e Máster Feminino, e Absoluto Juvenil Masculino e Feminino. Não há limite de atletas por categoria, portanto, as academias poderão inscrever quantos atletas quiserem.

Como participar

As inscrições, alterações e pagamentos deverão ser feitas exclusivamente por meio do site oficial do evento, www.campeonatodejiujitsu.com.br. O pagamento deverá ser efetuado por depósito bancário (PIX).

Valores das inscrições (até 27 de outubro): 

R$ 80 (GI) - Todas as categorias - Masculino/Feminino;
R$ 60 (NOGI) - Todas as categorias - Masculino/Feminino;
Absoluto: R$ 30 (GI) - Masculino/Feminino;
Absoluto: R$ 30 (NOGI) - Masculino/Feminino.
 

