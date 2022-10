Iniesta lembra depressão durante auge no Barcelona

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Enquanto vivia o auge dentro de campo pelo Barcelona, Andrés Iniesta travava uma batalha contra a depressão fora deles. A revelação foi feita pelo jogador em 2018, mas o assunto voltou a ser comentado pelo atleta em sua participação no podcast "The Wild Project".

O espanhol, que hoje defende o Vissel Kobe, do Japão, afirmou que os primeiros sinais foram notados entre 2009 e 2010. Um dos gatilhos foi a morte de Dani Jarque, jogador que defendia o Espanyol, por um ataque cardíaco.

"Quando eu estava lutando contra a depressão, a melhor hora do dia era quando eu tomava meus remédios e ia para a cama. Perdi a vontade de viver. Abracei minha esposa, mas foi como abraçar um travesseiro", disse Iniesta.

Durante a época em que viveu seus piores momentos pessoais, Iniesta era uma das principais estrelas do Barcelona, que havia acabado de conquistar o Triplete (Copa do Rei, Campeonato Espanhol e Champions League). Em 2010, o meio-campista ainda foi 'herói' ao marcar o gol do primeiro título da Copa do Mundo pela Espanha.

Apesar de garantir que está melhor atualmente, Iniesta afirma que não parou de fazer terapia e que gosta de ouvir profissionais que falam sobre saúde mental.

"Continuo fazendo terapia porque preciso me consertar. Gosto de ouvir profissionais falarem sobre doença mental e depressão. Com o tempo, a vida ensina que depressão e doença mental podem afetar qualquer pessoa. Não se trata de coisas materiais que posso ter todas as carros do mundo e tudo o que eu quero, mas ainda é difícil enfrentar os problemas da vida", declarou.

Caso você esteja pensando em cometer suicídio, procure ajuda especializada como o CVV e os CAPS (Centros de Atenção Psicossocial) da sua cidade.

O CVV (https://www.cvv.org.br/) funciona 24 horas por dia (inclusive aos feriados) pelo telefone 188, e também atende por e-mail, chat e pessoalmente. São mais de 120 postos de atendimento em todo o Brasil