Igor Vinícius e Luciano são os piores em derrota do São Paulo; veja notas

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Apesar de estar nas semifinais dos dois torneios de mata-mata que ainda restam ao clube nesta temporada, a Copa do Brasil e a Copa Sul-Americana, o São Paulo não vive dias tranquilos às vésperas de mais uma 'decisão'. Afinal, a derrota para o Fortaleza, por 1 a 0 dentro de casa, foi a terceira seguida do Tricolor - somada aos reveses para Santos, no Campeonato Brasileiro, e Flamengo, na copa nacional.

Na Live do São Paulo, transmitida pelo UOL Esporte após os jogos do Tricolor, os jornalistas Marcelo Hazan, Menon e Gabriel Perecini analisaram o desempenho individual dos atletas comandados por Rogério Ceni no Morumbi.

NOTAS

JANDREI

Marcelo Hazan: Também acho que não teve culpa no gol, mas mostrou insegurança na partida - 5,0

Menon: Voltou faltando um pouco de confiança, estava meio atabalhoado hoje, mas não acho que falhou no gol. Foi muito errada a contratação do Jandrei, e eu avisei... mas, ele faz o que ele pode - 5,0

Gabriel Perecini: Achei que ele foi bem seguro durante o jogo, se faz a defesa no lance do gol seria excepcional. Mas, saiu um pouco errado em alguns lances - 5,0

IGOR VINÍCIUS

Marcelo Hazan: Hoje não fez uma grande partida, foi driblado facilmente no lance do gol do Fortaleza - 4,5

Menon: - 3,0

Gabriel Perecini: Foi muito mal, voltou a ser aquele Igor Vinícius que a gente falava antes da boa fase - 4,5

DIEGO COSTA

Marcelo Hazan: - 6,5

Menon: - 6,5

Gabriel Perecini: Novamente, fez uma partida muito boa - 7,0

FERRARESI

Marcelo Hazan: Apesar da derrota contra o Santos, já havia se destacado. Está se mostrando uma contratação muito promissora - 6,5

Menon: - 6,5

Gabriel Perecini: Foi seguro e pode ser bem útil nas próximas partidas - 6,5

LÉO

Marcelo Hazan: - 6,5

Menon: - 6,5

Gabriel Perecini: Foi muito bem e foi um dos melhores do São Paulo, ao lado do Diego - 7,0

WELINGTON

Marcelo Hazan: - 6,5

Menon: Não entendi porque ele saiu, estava bem. Meteu aquela bola na trave - 6,0

Gabriel Perecini: Também achei que ele estava bem, o Reinaldo não entrou tão bem - 6,5

Pablo Maia

Marcelo Hazan: Chegou atrasado no lance do gol, além de outras falhas - 4,0

Menon: Não gostei, marcou mal, frouxamente - 4,0

Gabriel Perecini: Participou negativamente, foi um dos piores, o 'principal' responsável pelo gol, errou passes - 3,5

RODRIGO NESTOR

Marcelo Hazan: - 6,0

Menon: Foi mais aguerrido [que os demais] - 5,0

Gabriel Perecini: Teve algumas boas participações, mas em outros momentos demorou demais para tomar decisões - 6,0

GALOPPO

Marcelo Hazan: - 5,5

Menon: Acertou uma boa cabeçada, deu um bom passe - 4,0

Gabriel Perecini: Foi 'ok', conseguiu recuperar algumas bolas na pressão - 6,0

LUCIANO

Marcelo Hazan: - 4,0

Menon: Fernando Miguel jogou muito bem, mas não dá para perder aqueles gols que o São Paulo perdeu - 4,0

Gabriel Perecini: Fez uma partida horrorosa, foi muito mal. Ele perdeu gol, destruiu jogada, fez escândalo, foi muito ruim - 4,0

CALLERI

Marcelo Hazan: Teve duas das principais chances do São Paulo e não fez [o gol] - 4,0

Menon: Os dois atacantes receberam nota quatro, com viés de baixa - 4,0

Gabriel Perecini: Por mais que tenha brigado, teve duas ótimas oportunidades, principalmente aquela que ele teve tempo de dominar e chutou em cima do goleiro. Do Calleri, eu espero mais - 4,0