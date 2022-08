Série B: vice-líder Bahia vence Vasco de virada na Arena Fonte Nova

Brasília/DF - O Bahia venceu o Vasco de virada na tarde deste domingo (28) para a alegria de mais de 48 mil torcedores que lotaram a Arena Fonte Nova, em Salvador. Um jogo eletrizante do início ao fim, com direito a dois gols contra: o primeiro do meia-atacante Ricardo Goulart, em sua estreia pelo Bahia, que abriu o placar para o rival carioca; e aos 39 o zagueiro Quinteiro igualou para o Esquadrão de Aço. Já nos acréscimos da etapa inicial, Goulart se redimiu e virou o placar para o Bahia.

Com o triunfo no fechamento da 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o time baiano segue na vice-liderança, com 47 pontos, 10 atrás do Cruzeiro que desponta na tabela de classificação para a Série B. O Vasco se mantém com 42 pontos, em quarto lugar.

Fonte: Agência Brasil/EBC